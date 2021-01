Balkanski milijonar ima pri nas nove načrte

Janja Božič Marolt, Mediana FOTO: Blaž Samec/Delo

»Pri nas so levo usmerjeni mediji bistveno močnejši, podhranjeni so desni, ki se niso znali in zmogli uveljaviti niti v tisku niti s televizijo, prodirajo pa skozi pore twitterja.«

Prihaja nov novičarski portal, sledila bo televizija.

Vpliva politike na njuno vsebino poznavalci ne pričakujejo.

Kart na oglaševalskem trgu in deležev gledanosti sprva ne bosta premešala.

Najprej portal, nato televizija

, eden najbogatejših Srbov, kralj kabelske televizije, pripravlja nov naskok na medijski in oglaševalski trg pri nas. Kakšen vpliv bosta imela njegov spletni portal in televizijski program – da načrtuje tudi tega, je mogoče sklepati na podlagi informacij, kateri novinarji odhajajo tja – na našem trgu? Po ocenah kart, vsaj na začetku, ne bo premešal.Medijska krajina v Srbiji je povsem drugačna od slovenske; tam ima predsednik Aleksandar Vučić pod nadzorom vse ključne medije. Tisti, ki se z njegovo politiko ne strinjajo, spremljajo N1, ki velja za edini neodvisni informativni kanal.»V Srbiji so edina močna opozicijska televizija, ampak to pomeni leva, pri nas pa so levo usmerjeni mediji bistveno močnejši; podhranjeni so desni, ki se niso znali in zmogli uveljaviti niti v tisku niti s televizijo, prodirajo pa skozi pore twitterja,« analiziraz inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Ni pričakovati, da bi prihod N1 to spremenil. Samemu Šolaku pa poznavalci ne pripisujejo namena vmešavanja v notranjo politiko pri nas.Večji premiki po željah aktualne vlade so se na medijskem področju zgodili s prodajo Planet TV, ki je zdaj v rokah madžarske medijske družbe TV2 Media oziroma njene slovenske družbe TV2 Adria. Prav tako bo tudi portal Siol.net po naših informacijah pristal v madžarskih rokah. Na potencialni vpliv računajo tudi po menjavi generalnega direktorja RTV Slovenija. To je premiernakazal s pripombo o vsebini televizijskega Dnevnika, češ da upa, »da bo nova metla popravila takšno lažnivo poročanje«.Ko je oktobra češki milijarderza posel dobil dokončno soglasje evropske komisije, so v SDS pozdravili tudi prodajo Pro Plusa – pred tem se je za nakup potegoval tudi United Group –, Janša pa se je nato z njim decembra tudi sešel. Od takrat ne potihnejo špekulacije o morebitnih kadrovskih menjavah v vrhu POP TV in Kanala A, a po naših informacijah posluha za to pri Kellnerju ni bilo.Je mogoče pričakovati, da bo prihod N1 premešal karte na našem televizijskem trgu? Pri 322 televizijskih programih, ki jih imamo na voljo, se eden več ali manj ne more bistveno poznati.»Fragmentacija televizijskega trga v zadnjih letih prinaša vrsto specializiranih, formatiranih programov tudi v lokalnih jezikih, začenši z glasbenimi, športnimi, filmskimi, otroškimi, specializiranimi za serije ... Hrbtenica glavnih programov, z najvišjimi deleži gledalcev v Sloveniji, je še vedno informativni program, kot smo bili vajeni v preteklosti z dnevnikom nacionalne televizije, nato močnim 24 ur POP TV, Svetom na Kanalu A in najnovejšimi prizadevanji na Planetu, Planet 18. Edini specializirani domači news program doslej pri nas pa je Nova 24tv,« meni Božič Maroltova.Skupina United Group je razdeljena na telekomunikacijski ter medijski del, vanj sodijo predvsem informativni programi N1. Mediana je izmerila gledanost v zadnjih sedmih dneh – v Sloveniji je N1 spremljalo 26.500 gledalcev (1,6 odstotka), na Hrvaškem 222.000 (6,6 odstotka), v BiH 303.000 (11,5 odstotka) in v Srbiji 821.000 (15,7 odstotka).N1 prihaja na slovenski medijski trg najprej s spletnim portalom, ki naj bi začel delovati v prvi polovici leta. Če bodo uspešni pri pridobivanju bralcev, da jim bodo ti zaupali, ga bo zaznal tudi oglaševalski trg. To se seveda ne bo zgodilo takoj, a če jim bodo številke branosti kazale dobro, se bo oglaševalski denar prelil tudi k novincem.»Oglaševalski denar gre po naših neto projekcijah v višini 55 do 60 odstotkov televizijam, pri čemer prednjači Proplus, sledi splet, ki se bliža 20-odstotnemu deležu, zunanje oglaševanje (plakati …) pobere desetino, preostanek pa si razdelita radio in tisk,« razlaga, predsednik uprave Media Publikum, največje oglaševalske agencije za medijsko načrtovanje, optimizacijo in zakup oglasnega prostora v klasičnih in digitalnih medijih pri nas.Novičarski portali, ki so najbolje obiskani, se borijo za svoje občinstvo in v prvem letu se N1 po ocenah sogovornikov zagotovo ne bo prerinil med najbolj brane.Tudi televizijski program, ki ga načrtujejo v drugem koraku, je podobna zgodba. Naročniki Telemacha bodo prihod zaznali takoj, saj bodo v programski shemi uvrščeni med prve, pri A1 in Telekomu pa te pozicije na daljincu Šolakovi ne bodo imeli, zato bodo pri gledalcih zaznani kasneje. Atraktiven program ne more biti spregledan, če bo gledanost dobra, bo tudi oglaševalski denar.Ob tem se pojavljajo ugibanja, ali lastnika telekomunikacijskega operaterja Telemach Dragana Šolaka zanima tudi nakup kakšnega tiskanega medija pri nas. United Group (v njej ima Šolak okoli četrtinski delež) je namreč dosegel dogovor o prevzemu družbe Vestnik Telegraf EOOD, največjega časopisnega podjetja v Bolgariji, lani pa so pri nas sklenili strateško partnerstvo z družbo AM Ljubljana. Na istem naslovu, na Bleiweisovi v Ljubljani, ima sedež tudi Šolakovo novo medijsko podjetje Adria News, ki je v lasti istoimenske holdinške družbe v Luksemburgu. Ta je tudi lastnik srbske N1.