Barka 2 bo nova luška upravna stavba

Luka Koper bi naslednje leto rada nadaljevala gradnjo svoje nove upravne stavbe, ki so jo začeli graditi leta 2007 v času uprave Roberta Časarja, zaradi svetovne gospodarske krize pa so projekt ustavili v začetku leta 2010 v času uprave Gregorja Veselka. Sedanja upravna stavba je pretesna, saj so v zadnjih 15 letih več kot podvojili število zaposlenih, hkrati je že zdavnaj potrebna obnove.

V času svetovne gospodarske in finančne krize so gradnjo nove upravne stavbe označili kot neracionalno in ne nujno potrebno naložbo.