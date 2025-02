V nekdanjem skladišču soli bo koprski Kino Šiška

V prihodnjih tednih se bo po besedah koprskega župana Aleša Bržana začela prenova nekdanjega skladišča soli Libertas, ki se na stotih metrih dolžine in 12 metrih širine razprostira ob mestni severni obvoznici. Arhitekti iz studia ARP so si znotraj obstoječega kamnitega ovoja zamislili novo jekleno konstrukcijo v dveh nadstropjih, kjer naj bi nastal prostor urbane kulture po vzoru Kina Šiška.

Libertas bo po novem obsegal osrednjo avlo v pritličju, kjer bo prostor srečevanja, z gostinskim lokalom in pisarno, v nadstropju pa bosta večja in manjša dvorana (s 700 oziroma 200 stojišči in 326 oziroma 100 sedišči), galerija in terasa. Arhitekti so pri prenovi poleg jekla predvideli tudi uporabo betona. Na strehi bo nekaj zasteklitev, sicer pa tu občina načrtuje postavitev sončne elektrarne. Prenova predstavlja eno večjih občinskih naložb, v višini 6,5 milijona evrov, vendar bodo polovico pokrili z nepovratnimi evropskimi sredstvi. Koprsko stičišče kultur, kot so ga poimenovali, naj bi vrata odprlo v drugi polovici leta 2026. Z njim bo upravljal koprski zavod za mladino, kulturo in turizem.

Gradbišče bo tudi na ogled

Prenovo bo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje. Ureditvi gradbišča, ki bo poseben izziv zaradi bližine ceste, bodo sledile arheološke raziskave, nato pa rušitvena dela, poglobitev tlakov ter statična sanacija objekta in celovita zamenjava ostrešja. Med posameznimi fazami prenove bodo zainteresiranim občanom in obiskovalcem omogočili tudi ogled gradbišča. Libertas je zavarovan kot spomenik lokalnega pomena; zgrajen je bil v 19. stoletju in poleg Taverne v mestnem središču priča o nekdanji dejavnosti pretovora soli v mestu, kjer je bilo nekoč pet takih skladišč. Stavba je služila tudi kot sedež veslaškega kluba Libertas (po katerem je ohranila ime), v povojnem času pa je bilo tu sprva skladišče za bombaž, nato pa eno od pristaniških skladišč.

Prikaz nove ureditve. Vir: ARP studio

»Prepričan sem, da se bo z možnostjo prirejanja raznovrstnih prireditev povečala atraktivnost starega mestnega jedra, s čimer se bo tudi izboljšala kakovost bivanja za občane. Libertas ima potencial, da postane epicenter kreativnih industrij koprske občine in celotne regije,« je poudaril Aleš Bržan.

Nov luški obraz Kopra

Koprsko impozantno zgradbo je občina pod nekdanjim županom Borisom Popovičem prodala gradbenemu podjetju Grafist, ta pa potem spet nazaj občini, je v zadnjih petih letih že služil kulturnim prireditvam. V okviru programa »kulturne zasedbe« so skupaj z društvi in drugimi organizacijami v zadnjih štirih letih priredili 150 dogodkov, na katere je prišlo skupno 50.000 obiskovalcev. »Namen je, da bomo tak koncept soupravljanja kulture nadaljevali. Veliko smo se ukvarjali s trajnostnim in stroškovnim vidikom upravljanja, saj želimo, da bi Libertas deloval 365 dni na leto,« je dejala Vesna Pajić, županova svetovalka za področje kulture.

Aleš Bržan je ob tem še pojasnil, da prenova Libertasa poteka v širšem okviru ureditve »luškega obraza« Kopra, se pravi tistega dela mesta, ki je v stiku s pristaniščem in ki v zadnjih desetletjih ni bil del mestnih naložbenih načrtov. Poleg Libertasa he tu še Bastion, utrdba nekdanjega koprskega obzidja, kjer bodo uredili manjši prireditveni prostor. Čez cesto Luka Koper gradi nov potniški terminal, občina in Luka pa se pogovarjata tudi o prenovi bližnjega skladišča blagovnih rezerv, kjer naj bi v prihodnje lahko zaživel podjetniški inkubator ali tehnološki park.