V Trstu brezcarinska cona cveti, v Kopru je podobna ugasnila

V nadaljevanju preberite:

V času, ko ameriški predsednik svetovnemu gospodarstvu grozi s carinami in zapiranjem trga, v tržaški pristaniški upravi razmišljajo nasprotno, kako bi še bolj razvili in izkoristili položaj brezcarinskega pristanišča. O tem se je vodstvo pristaniške uprave s predstavniki dežele Furlanije - Julijske krajine pogovarjalo na nedavni okrogli mizi v Trstu. V Sloveniji pa smo možnost razvoja ekonomskih con odpravili konec leta 2013.

V Trstu se hvalijo, da so edino pristanišče s tako dodelanim sistemom olajšav, zato za svojo cono skrbijo in jo širijo. V koprskem pristanišču so imeli načrtovano podobno cono, a je pred enajstimi leti ugasnila. Zakon o ekonomskih conah je od leta 2001 v pristojnosti ministrstva za finance in od začetka leta 2014 ni več veljaven.

Bi Sloveniji koristila brezcarinska cona? Nas bo Madžarska obšla?