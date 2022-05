Begunska kriza, v kateri so na poti majhni otroci brez staršev

V nadaljevanju preberite:

Pred izbruhom vojne je po podatkih Unicefa v 44-milijonski Ukrajini v različnih oblikah institucionalne oskrbe živelo več kot 90.000 otrok. Nekatere organizacije pravijo, da je bilo v njih celo 100.000 mladoletnikov, ki so bili nastanjeni v 650 do 750 ustanovah. Zaščita te najranljivejše skupine prebivalstva je eden večjih izzivov humanitarnih organizacij ter tudi lokalne oblasti in mednarodne skupnosti.