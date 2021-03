Bojana Beović: Z AstraZeneco bomo verjetno cepili starejše od 60 let

Nemška stalna komisija za cepivo (Stiko) je začasno priporočila cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca le za starejše od šestdeset let, kot je bilo znano že včeraj. Že pred tem se je več deželnih in lokalnih oblasti odločilo, da začasno ustavi cepljenje ljudi, mlajših od 60 let, za kar so se odločili zaradi pojava resnih motenj strjevanja krvi pri mlajših ženskah. Ob tej informaciji pa je poslanecnaslovil poslansko vprašanje, če tudi Slovenija razmišlja o podobni strategiji.Vodja svetovalne skupine za covid-19odgovarja, da so imeli sestanek na to temo že včeraj dopoldne in ga danes popoldne, še pred nemškimi objavami, zaradi indicev iz drugih držav nadaljujejo. »Zelo verjetno bo odločitev o cepljenju z AstroZeneco za starostno skupino nad 60, kar je pri nas čisto skladno s sicer zastavljeno strategijo, po kateri naj bi vsa razpoložljiva cepiva usmerili v naslednjih 14 dneh v starostno skupino nad 60,« je na naše vprašanje odgovorila dr. Beović.Evropska agencija za zdravila (Ema) bo sicer prihodnji teden znova razpravljala o varnosti cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Iz tega podjetja so medtem sporočili, da spoštujejo odločitev nemških pristojnih služb, da ustavijo cepljenje mlajših od 60 let z njihovim cepivom. Skupina Eminih strokovnjakov se je v ponedeljek že sestala. O njenem poročilu in dodatnih analizah bo nato med torkom in petkom razpravljal Emin odbor za varnost zdravil. Nato je mogoče pričakovati posodobitev Eminega priporočila glede cepiva, so sporočili iz nemške tiskovne agencije DPA, še piše STA.