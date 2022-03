Biden bo v Bruslju postavil strožji okvir tudi za Janšo

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden prihaja v Evropo, kjer bo evropskim voditeljem v zvezi Nato in EU pojasnil, do kod lahko gredo ZDA v rusko-ukrajinski vojni. Na podlagi tega bo pripravljen manevrski prostor za vse druge akterje, ki si prizadevajo reševati krizo, tudi za slovenskega predsednika vlade Janeza Janšo, ki je z obiskom Kijeva prejšnji teden vzbudil veliko mednarodne pozornosti ter jo poskuša prevesti v slovensko politično realnost in podporo na aprilskih parlamentarnih volitvah.

»Slovenija kot majhna država seveda lahko pomembno pripomore s simbolnimi dejanji, kot je obisk Kijeva ali napotitev začasnega odpravnika poslov v Ukrajino, vendar nesorazmerje z drugimi oblikami naše pomoči in delovanja predsednika vlade kaže, da gre za vizualne učinke in narekovanje javne razprave v Sloveniji.« Tako položaj in specifično politično težo slovenskega predsednika vlade Janeza Janše v evropskih institucijah in zvezi Nato ocenjuje mednarodni politolog in strokovnjak za evropske zadeve Marko Lovec.