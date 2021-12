8.33 V ZDA rekorden dnevni porast okužb

Iz ZDA so v torek poročali o največjem porastu dnevnih okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije, medtem ko se v državi še naprej širi bolj kužna nova različica omikron.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v torek sporočil, da so v ponedeljek potrdili 441.278 novih primerov okužb. Ob tem so opozorili, da je to število verjetno toliko višje zaradi zamud pri poročanju med božičnimi prazniki. Tiskovna predstavnica centra je za spletni portal Politico tudi povedala, da pričakujejo stabilizacijo okužb v novem letu.

7.50 WHO opozarja na visoko tveganje, ki ga predstavlja omikron

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v novem tedenskem epidemiološkem poročilu opozarja, da nova različica novega koronavirusa omikron še vedno predstavlja zelo visoko tveganje in da bi lahko preplavila zdravstvene sisteme.

Medtem ko iz številnih držav zaradi večje kužnosti omikrona poročajo o rekordnem številu okužb, so iz WHO v torek zvečer sporočili, da je bilo v svetu v tednu od 20. do 26. decembra 11 odstotkov več okužb kot teden pred tem. Število smrti zaradi covida-19 je medtem ostalo podobno. V omenjenem tednu so po svetu potrdili skoraj pet milijonov novih primerov okužbe, umrlo pa je 44.000 ljudi, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije. Do 26. decembra je tako covid po svetu zahteval 5,4 milijona življenj.

5.00 Biden potrdil ukinitev prepovedi poletov iz določenih afriških držav

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek potrdil, da bo v petek odpravil prepoved potovanj iz osmih afriških držav v ZDA, ki je bila uvedena po odkritju nove koronavirusne različice omikron. Bela hiša je ta ukrep sicer napovedala že pred dnevi.

Biden je sporočil, da prepoved potovanj za zaščito javnega zdravja ni več potrebna. Odpravljena bo takoj po polnoči v četrtek po lokalnem času v Washingtonu, kar je ob šestih zjutraj v petek po srednjeevropskem času. Omikron je že postal prevladujoča različica koronavirusa v ZDA, kjer se posledično močno krepi število okužb, vsaj med cepljenimi pa ne narašča število hospitalizacij in smrti.

0.30 Državni svet o vetih na protikoronski zakon in zakon o organiziranosti šolstva

Državni svet bo danes odločal o morebitnem odložilnem vetu na novi protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel v ponedeljek. S tem bo pospešil postopek uveljavitve zakona, ki prinaša za dodatnih 280 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic covida-19. Na dnevnem redu je tudi predlog odložilnega veta na novelo zakona o organiziranosti šolstva.

Predlog, da državni svet glasuje, ali bo od DZ zahteval ponovno odločanje o novem interventnem zakonu, je skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Šumenjakom vložila z namenom pospešitve postopka njegove uveljavitve. Z enakim namenom vlada predlaga, da na zakon ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, zato je kmalu po seji državnega sveta pričakovati tudi sklic izredne seje DZ.