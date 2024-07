Blag porast v Celju, Murski Soboti, Zagorju in Trbovljah

Štiričlanska družina v Ljubljani je pretekli teden zbolela z znaki, značilnimi za covid-19. Očeta in mater je bolela glava, imela sta vneto grlo, bila sta utrujena, nato sta začela kašljati. Otroka sta imela malo znakov, zgolj take, značilne za prehlad. Test na covid-19, ki so ga starši opravili sami, je bil pozitiven. Ali covid-19 še razsaja in koliko ga je med nami?

Julija 95 na novo okuženih

Podatke o novih različicah koronavirusa covida-19, ki se je spomladi leta 2020 razširil v pandemijo, pri nas še zbira NIJZ. Na njihovi spletni stani preberemo, da se je delež vzorcev, pozitivnih na sars-cov-2, prvi teden julija v primerjavi s prejšnjimi tedni nekoliko povečal, in sicer je bilo 4,8 odstotka testiranih vzorcev pozitivnih, teden dni prej pa trije odstotki. V številkah: prvi teden julija je bilo testiranih 950 oseb, pozitivnih jih je bilo 51. V naslednjih treh dneh je bilo še 34 okuženih, skupaj od prvega do desetega julija je bilo okuženih 95 ljudi. To so le tisti, ki so prišli na testiranje, taki, ki ostanejo doma – kot omenjena družina – niso všteti.

Meritve v komunalnih vodah

Podatke o razširjenosti v populaciji dopolnjujejo s spremljanjem virusa v odpadnih komunalnih vodah, ki se stekajo v čistilne naprave. V te podatke so zajeti tudi tisti, ki imajo le blago izražene znake bolezni ali jih sploh nimajo. Prvi teden julija so v odpadnih vodah v celoti zaznali nizko virusno breme. Porast virusa je bil opazen na štirih od 16 centralnih čistilnih naprav, in sicer v Celju, Murski Soboti, Zagorju in Trbovljah.

Prvi teden julija nekoliko več covida-19. Več primerov okužb so zaznali na štirih od 16 centralnih čistilnih napravah. Večjega števila bolnikov s covidom-19 do jeseni ne pričakujejo.

V bolnišnicah sta bila zadnji teden junija od 150 testiranih pozitivna na covid-19 zgolj dva bolnika, nobeden ni potreboval intenzivnega zdravljenja. Za prvi teden julija podatkov še ni, a je dr. Matjaž Jereb, predstojnik Infekcijske klinike UKC Ljubljana, povedal, da so v preteklih tednih imeli posamezne bolnike s covidom-19, vendar niso potrebovali umetnega predihavanja, zdaj pa nimajo nobenega takega bolnika. Povečanja števila bolnikov s covidom-19 do jeseni ne pričakujejo.

Virus je postal endemičen. To pomeni, da je nenehno prisoten med nami, se občasno pojavlja, a navadno ne povzroča hudih oblik bolezni. »Covid-19 zdaj ni enaka bolezen, kot je bila leta 2020, a je kljub temu nevaren za imunsko šibke, starostnike in bolnike s kroničnimi boleznimi. Vsakdo, ki je akutno okužen, naj ostane doma, saj tako varuje sebe in druge,« je dejal Matjaž Jereb.