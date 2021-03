Blejski policisti, domačin in gasilci rešili življenje

Blejski policisti, gasilci in domačin so dopoldne iz Blejskega jezera uspešno rešili utapljajočo se osebo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Kot je zapisal predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos, je reševanje potekalo tako, da je eden izmed policistov skočil v ledeno mrzlo jezero in osebo držal nad gladino do prihoda čolna enega izmed domačinov. Zatem sta zelo podhlajeno osebo skupaj potegnila na čoln. Pri prenosu so pomagali tudi gasilci.



Na kraju so bili takoj tudi blejski reševalci, osebo so hospitalizirali. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, gre pa za dogodek brez znakov tuje krivde. Pri tem se zahvaljujejo prijaviteljici za takojšnjo prijavo dogodka na telefonsko številko za nujne klice. Ta je v takšnih primerih ključna, prav tako hitra izmenjava informacij med pristojnimi centri za sprejem nujnih klicev na številkah 112 in 113.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: