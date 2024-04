Vsi trije kandidati za predsednika SD umika Hanu ne načrtujejo

»Od kandidature ne bomo odstopili.« To je odgovor enoten vseh treh kandidatov za predsednika SD – ajdovskega župana Tadeja Beočanina, evropskega poslanca Milana Brgleza in vodje poslancev Janija Prednika – na vprašanje o možnem umiku, če bi na sobotnem kongresu s podporo tretjine delegatov v tekmo vstopil še Matjaž Han, gospodarski minister in dolgoletni vodja poslanske skupine. Ta je sicer dolgo časa odgovarjal, da ga ta funkcija ne zanima – bil je tudi evidentiran, a soglasja ni podal –, a zdaj vendarle pravi, da se še ni odločil in s tem razburil del stranke, saj ni sodeloval v kampanji. Na vprašanje, ali bo pri njegovi odločitvi pomembno tudi število protikandidatov, pa odgovarja: »Sem v precepu in nobenih pogojev ne bom dajal.«

Ne glede na morebitno priljubljenost in vplivnost Hana pa ob treh kandidatih najverjetneje niti on ne more dobiti večine vseh glasov že v prvem krogu na tajnem glasovanju – če bo prisotnih vseh 409 delegatov, je to najmanj 205 glasov –, zato se marsikdo sprašuje, ali se bo zato za kandidaturo res odločil. Svojo odločitev naj bi sprejel po prihodu iz tujine in pogovoru s svojimi Radečani.

Že vse od kar so Socialni demokrati po aferi zaradi sodne stavbe napovedali odhod na volilni kongres sicer potekajo intenzivni pogovori, dogovori in lobiranja na vseh ravne in za vse organe, pa tudi preigravanja scenarijev v primeru drugega kroga. Tako naj bi po naših informacijah Prednik in Brglez vzajemno podprla drug drugega, Beočanin pa naj se ne bi opredeljeval do drugih kandidatov. A z napovedmi, komu od njih se bo dejansko uspelo uvrstiti v drugi krog, kaj šele zmagati, so domala vsi sogovorniki zadržani. Kandidati naj bi bili namreč precej izenačeni, vstop Hana v bitko pa bi karte zagotovo premešal, zato v SD pričakujejo še napet kongres.

Skupno se voli tudi še štiri podpredsednike, pri čemer naši sogovorniki največ možnosti za uspeh pripisujejo pravosodni ministrici Andreji Katič in poslanki Meiri Hot, ki je že zdaj podpredsednica. Podobno med kandidati velja za evropskega poslanca Matjaža Nemca, velike možnosti za uspeh pa naj bi imela tudi šef podmladka Luka Goršek in poslanec Damijan Zrim.

Jasnega favorita pa ni med kandidati za glavnega tajnika, ki ga skupaj z novim vodstvom čaka težka naloga finančne sanacije. Stranka naj bi imela ob dolgovih do Delavske hranilnice, ki ima vpisanih na vilo na Levstikovi več hipotek, še za okoli pol milijona evrov zapadlih neplačanih računov. Zato je na mizi tudi prodaja njihove vile. »Neplačani računi so zagotovo zelo resna stvar, novi generalni tajnik bo moral skušati najti dogovor za reprogram teh dolgov, da bo novo vodstvo lahko pripravilo sanacijski načrt in poplačalo dolgove,« pravi nekdanji kulturni minister Dejan Prešiček, ki poleg vodje kabineta na pravosodnem ministrstvu Žive Živković oziroma nekdanjega šefa Sove Sebastjana Selana velja za možnega naslednika Klemna Žiberta.