Stranke pokrile le polovico primanjkljaja iz volilnega leta

V nadaljevanju preberite:

Peterici parlamentarnih strank je uspelo lani ustvariti presežek prihodkov nad odhodki, s katerim pa so pokrile le dobro polovico primanjkljaja, ustvarjenega v volilnem letu 2022. V celoti gledano so v najtežjem finančnem položaju Socialni demokrati, ki nimajo sredstev za poplačilo svojih obveznosti. Kako se financirajo parlamentarne stranke? Katera ima največ članov? Katere izgubljajo člane? Kdo je najbolj odvisen od proračunskih sredstev? Koliko so stranke zadolžene?