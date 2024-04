Robert Golob želi v vladi tudi novega predsednika SD, oster odziv Tanje Fajon

Dva tedna pred kongresom Socialnih demokratov še zdaleč ni jasno, kdo bo naslednik Tanje Fajon. Prav tako pa še ni jasno, ali oziroma kakšne spremembe bo to povzročilo v vladni ekipi. Neuradno si predsednik vlade Robert Golob namreč želi, da bo tudi novi predsednik SD član vlade, kot to določa koalicijska pogodba. Ali bo pri tem vztrajal v vseh primerih, še ni jasno, a zaenkrat o možnih ministrskih menjavah v SD še niso pripravljeni govoriti oziroma jih take navedbe čudijo, še posebej zato, ker jim doslej tega na usklajevanjih ni povedal. Prej so zaznavali, da pri tem ne bo vztrajal.

»Delegatke in delegati bodo prihodnjo soboto izbirali, kdo bo vodil Socialne demokrate v prihodnosti. O koalicijskem delu in morebitnih drugih odprtih vprašanjih bo izvoljeno vodstvo po kongresu govorilo s koalicijskima partnericama,« so se odzvali v stranki, za vodenje katere se trenutno potegujejo trije kandidati – Jani Prednik, Tadej Beočanin in Milan Brglez.

Prednik, vodja poslanske skupine, tudi zdaj odgovarja, da kandidira predvsem zaradi vsebin in ne položaja. Sam sicer na usklajevalnih sestankih koalicije že sodeluje. Predniku naj bi v stranki na začetku mandata že ponujali ministrski položaj, a si ga ni želel.

Beočanin, ajdovski župan, se danes na naše poizvedovanje, ali Golobovo vztrajanje kakorkoli vpliva na njegovo kandidaturo, ni odzval. Je pa doslej vztrajal, da bo svoj županski mandat dokončal.

V primeru, da bodo prisiljeni v menjave, v stranki oba najbolj vidijo na kohezijskem resorju, ki ga zdaj vodi nekdanji murskosoboški župan Aleksander Jevšek.

Manj upiranja vladnim menjavam pa bi lahko razbrali iz besed Milana Brgleza, ki naj bi bil sicer zdaj fokusiran le na strankarsko kandidaturo. Nato v vsakem primeru cilja še na volitve v evropski parlament, kjer pa bi moral v primeru izvolitve oddelati najmanj pol leta, da bi mandat ostal stranki. »Položaj zunanje ministrice ni na tržnici in ne bi špekuliral, kako in kaj. Njo morate vprašati, kako in kaj namerava v prihodnje. Trenutno ne glasujemo ali odločamo o teh zadevah,« pa je v zadnjem intervjuju za Delo dejal Brglez glede nadaljnjega ministrovanja Fajonove, ki je že večkrat sicer navedla, da si želi nadaljevati z delom na Mladiki.

Na neuradne navedbe pa se je odhajajoča predsednica SD odzvala ostro: »Mnenja in ocene o tem, kakšna mora biti sestava ministrske ekipe, morajo dokazovati rezultati ministrov, organizacija in vodenje posamične koalicijske stranke pa je zadeva stranke same in ne vsebina koalicijskih dogovorov. Socialni demokrat se pripravljamo na volilni kongres s ciljem izvolitve vodstva in organov stranke, vprašanja dela v koaliciji pa niso vsebina, o katerih bo odločal kongres in pričakujem tudi nasprotno, da se koalicijski partnerici ne bosta vmešavali v delo in organizacijo stranke Socialni demokrati.«

A ob različnih preigravanjih bi karte na samem kongresu, ki bo 13. aprila, lahko premešal tudi še kdo od do zdaj neevidentiranih, saj statut SD dopušča dopolnjevanje kandidatnih list še na kongresu s pisno podporo najmanj tretjine navzočih delegatov kongresa.