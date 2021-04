Bojan Veselinovič: Vlada na pragu 30-letnice STA peha v propad

Kljub temu da sedmi protikoronski zakon (PKP7) nalaga, da se za javno službo STA letos zagotovijo sredstva iz državnega proračuna ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, pa STA za opravljeno javno službo v letošnjem letu ni dobila niti evra, je v javnem pismu vladi danes zapisal direktor agencije Bojan Veselinovič.



Prek pisma Veselinovič vlado kot edinega družbenika STA obvešča, da ji kot direktor STA omogoča dostop do vseh poslovnih knjig in spisov, in to kljub temu, da na družbo nikoli ni naslovila takšne zahteve. Vlado javno poziva, naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije.



Veselinovič spomni, da vlada kot razlog, zakaj se je odločila za zaustavitev financiranja javne službe STA, navaja, da STA še vedno ni dostavila dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko pripravila ocena primernega financiranja, kot direktor pa naj bi bil letos dvakrat pozvan k podpisu pogodbe o opravljanju javne službe za letos, vendar naj za to ne bi izkazoval nobenega interesa. Veselinovič trdi, da ne drži ne eno ne drugo.



Direktor STA trdi, da se je za ta korak odločil v velikem precepu med doslednim spoštovanjem jasno določenega pravnega okvira, ki ureja informacijske pravice družbenika, in izničenjem praznega izgovora vladne strani, ki vodi v finančno izčrpavanje STA in ogroža socialno varnost zaposlenih. O zaposlenih na agenciji Veselinovič trdi, da niso njegovi ujetniki, ampak bodo žrtev ravnanja vlade, ki kljub jasno določenim zakonskim obveznostim ne plačuje opravljene javne službe STA in jo na pragu 30-letnice peha v propad.

