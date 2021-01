Sproščanje ukrepov: delno odprtje šol in vrtcev

7.30 Ministri bodo danes podrobneje predstavili v sredo sprejete sprostitve ukrepov

7.30 Vrh EU o nevarnosti novih sevov virusa in nujnosti pospešitve cepljenja

Vlada je zaradi izboljševanja epidemioloških razmer v državi v sredo na večerni seji sprostila nekatere ukrepe, o čemer bodo po napovedih premierapodrobnosti danes predstavili posamezni ministri. Vlada se bo sestala tudi na redni tedenski seji, na kateri bo med drugim odločala o zakonu, ki predvideva vzpostavitev hiše za otroke.Vlada je med drugim v sredo odločila, da se v devetih od dvanajstih regij prihodnji teden odpirajo osnovne šole za učence prvega triletja in vrtci. Gre za osrednjeslovensko, gorenjsko, primorsko-notranjsko, obalno-kraško, koroško, podravsko, pomursko, savinjsko in zasavsko regijo.Po Janševih besedah bo v ponedeljek potekalo testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih, pouk v šolah in polno varstvo v vrtcih pa bodo nato začeli v torek.Prav tako je vlada v sredo z odlokom odpravila prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka. V devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko bodo od ponedeljka lahko spet odprti avtoservisi in servisi koles ter specializirane otroške trgovine. Že s soboto bodo v rdečih regijah spet delovala smučišča, pogoj za smučanje bo negativen hitri test.Voditelji članic EU bodo drevi na prvem letošnjem virtualnem zasedanju nadaljevali usklajevanje v boju proti pandemiji novega koronavirusa ob vse glasnejših opozorilih, da pojav novih sevov virusa terja skrajno previdnost in pospešitev cepljenja. Več je cepljenih, bolj se razvnema tudi polemika o potrdilih o cepljenju.Zaradi novih sevov virusa se vrstijo pozivi k pospešitvi cepljenja. Komisija je predlagala dva konkretna cilja: članice EU naj do poletja cepijo najmanj 70 odstotkov odraslih, do marca pa naj cepijo najmanj 80 odstotkov starejših od 80 let in zdravstvenih delavcev.