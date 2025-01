Bolnišnice poskusno uvajajo zdravljenje v hiperbarični komori

V nadaljevanju preberite:

Zdravljenje z vdihavanjem čistega kisika pod točno določenim tlakom v hiperbarični komori že slabi dve desetletji izvajajo na ljubljanski medicinski fakulteti v okviru ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra (UKC), lani pa so prve paciente z napotnico sprejeli tudi v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in v Splošni bolnišnici Jesenice. »Smo še v začetni fazi, saj trenutno lahko zdravimo le od dva do tri paciente na mesec,« pravi ortoped Rihard Trebše.

Na ministrstvu za zdravje so navedli, da imajo poleg omenjenih treh zavodov, ki omogočajo zdravljenje v okviru javne zdravstvene mreže, dovoljenje za hiperbarično terapijo v zdravstvene namene tudi tri podjetja: Baromedicina iz Ljubljane, Oxymed iz Kopra in RR Medical iz Malih Lašč, a je slednje, kot smo preverili, prenehalo delovati. Samoplačniške storitve sicer v zelo omejenem obsegu ponujajo znotraj UKC Ljubljana: Na ministrstvu za zdravje trenutno ne nameravajo naprej širiti javne mreže tovrstnih terapij.

Za katera bolezenska stanja je primerna hiperbarična terapija? Kako je z nadzorom nad ponudbo kisikovih terapij pod tlakom, ki jih ponujajo na trgu, in kako se razlikujejo od tistih, ki so namenjene zdravljenju? Kakšne so prve izkušnje v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Splošni bolnišnici Jesenice? Kakšne načrte imajo s hiperbarično komoro v novomeški bolnišnici?