Booking tožijo tudi slovenski hoteli

V množični tožbi proti platformi za rezervacijo nastanitev Booking.com, ki je združila več kot 10.000 evropskih hotelov, sodelujejo tudi slovenski hotelirji, je potrdil direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo. Koliko se jih je pridružilo pravni bitki, sicer ni razkril.

Booking.com je imel pred leti politiko cenovne paritetne klavzule, zaradi česar je skupina nemških hotelov pred leti sprožila tožbo proti platformi in zahtevala odškodnino, vezano na uporabo te klavzule. Pravni postopki po Pobegajlovih besedah potekajo v prid hotelom, saj sledijo sodbi Sodišča EU iz septembra 2024, ki je potrdila, da so paritetne klavzule, ki jih je uporabljal Booking.com, kršile evropsko zakonodajo o konkurenci.

Evropsko združenje hotelov, restavracij in kavarn (HOTREC) je zato predstavnike nacionalnih hotelskih združenj po vsej Evropi, med njimi tudi TGZS, pozvalo k informiranju o možnosti vložitve skupinskih tožb tudi v drugih evropskih državah. »Po trenutnih podatkih so se tožbi pridružili hoteli iz 25 evropskih držav, tudi iz Slovenije. Podatki o hotelih, ki so se pridružili tožbi, niso javni,« je dejal Pobegajlo.

V središču spora so klavzule o najboljši ceni, s katerimi je platforma od hotelov več let zahtevala, da svojih sob na drugih kanalih – vključno z lastnimi spletnimi stranmi – ne smejo ponujati po nižjih cenah kot na Bookingu. Platforma naj bi na ta način spodkopavala nadzor hotelov nad cenami, omejevala konkurenco in odvračala goste od neposrednih rezervacij.

Hotelirji po navedbah HOTREC zahtevajo odškodnino za obdobje od 2004 do 2024.

Booking.com medtem tožbi nasprotuje in očitke zavrača.