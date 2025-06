Slovencem 346 milijonov evrov od najemnin, rekorderju 1,3 milijona

V nadaljevanju preberite:

Oddajanje nepremičnin in premičnin v najem postaja vse pomembnejši vir prihodkov za fizične osebe v Sloveniji. Po najnovejših podatkih Finančne uprave RS so Slovenci lani (v odmernem letu 2024) z oddajanjem premoženja ustvarili več kot 346 milijonov evrov prihodkov, kar je največ doslej. Pri tem so plačali tudi rekordno vsoto davkov – več kot 77 milijonov evrov.

Če je bila leta 2022 efektivna obdavčitev prihodkov iz oddajanja premoženja še okoli 14 odstotkov, je leta 2024 že presegla 22 odstotkov.

Takšen skok lahko po eni strani pripišemo večjemu številu prijav in učinkovitejšemu davčnemu nadzoru, po drugi pa tudi dejstvu, da oddajanje postaja bolj formalizirana dejavnost, saj je tudi nadzor nad platformami, kot sta Airbnb in Booking, čedalje bolj intenziven.