Borci želijo praznovati 6. septembra, ne 13. maja

Kdaj počastiti tigrovsko gibanje?

V slovenski družbi je preveč sobražnega govora, so prepričani v Zvezi borcev. FOTO: Jure Eržen/Delo



Letos 80 let Osvobodilne fronte

Prvi mož Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB Slovenije)je na sprejemu pri predsedniku Državnega zboraomenil razmislek o morebitnih popravkih zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Napovedal je, da bodo v Zvezi sprožili razpravo o zakonu v delu, ki se nanaša na poimenovanje primorskega praznika. Po Križmanu gre za t. i. »nedokončano zgodbo«, ki jo želijo zaključiti tako, da bo Primorska »priključena« in ne »vrnjena«.Zvezi borcev tudi predlog o 13. maju kot državnem prazniku v spomin na prvi spopad z agresorjem na slovenskih tleh - predlog je že v parlamentarni proceduri - ni po volji. Po njihovem mnenju nima datumsko prave zgodovinske podlage. Prepričani so, da bi bil 6. september veliko primernejši datum praznika, posvečenega tigrovskemu gibanju.Predsedniku Zorčiču so predstavniki Zveze borcev predlagali še eno pobudo, in sicer o prepovedi nošenja nacističnih in fašističnih simbolov ter preprečevanju sovražnega govora, ki ga je po njihovih besedah v slovenski družbi precej ter spomnili na letošnjo 80. obletnico Osvobodilne fronte, ki jo bo treba, kot so se strinjali, »vsekakor primerno obeležiti«.