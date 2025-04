Borec za dostojanstvo, prinašalec upanja

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je z bojem proti spolnim zlorabam v cerkvenih vrstah in proti vztrajnim poskusom prikrivanja zločinov Cerkev znova vrnil k služenju odrinjenim, šibkim in ranjenim. Njegovi nasprotniki, zlasti tisti, ki eno govorijo in drugo počnejo, upajo, da bo s papeževim odhodom usahnil duh upora v Cerkvi in bo kmalu spet vse po starem.

Pred 12 leti, ko je papež Frančišek prevzel vodenje Katoliške cerkve, je institucijo pretresal škandal globalnih razsežnosti zaradi spolnih zlorab otrok, ki so jih zagrešili duhovniki, in obsežnih sistematskih poskusov institucije, da bi to prikrila.