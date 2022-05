Boscarolovi milijoni že na občinskem računu

Občina Ajdovščina je že prejela 21 milijonov evrov donacije, ki sta jo za razvoj zdravstvene in druge infrastrukture namenila domača podjetnika Taja in Ivo Boscarol. Skupno bosta Boscarola občini donirala 25 milijonov evrov, pri čemer bosta dodatne štiri milijone evrov nakazala ob določitvi lokacije bodočega muzeja letalstva in znanstvenega centra. Včeraj so slovesno podpisali sporazum, na občini pa zagotavljajo, da so že pristopili k uresničevanju dogovorjenih projektov.

Donatorja sta za vzpostavitev sodobnega zdravstvenega centra v Ajdovščini z novim zdravstvenim domom, centrom nujne medicinske pomoči in lekarno, s katerim naj bi izboljšali dostop do zdravstvenega varstva in nivo zdravstvene oskrbe občanov, namenila deset milijonov evrov. Enaka vsota naj bi šla za večnamenski helikopterski center z operativno servisnim objektom, helikopterjem in hangarjem, ki bo zagotavljal 24-urno pripravljenost za intervencije na območju Krasa, Trnovsko - Nanoške planote, Soške doline in Vipavske doline. Milijon evrov je načrtovanih za ozelenitev in hortikulturno ureditev mesta ter njegove okolice. Vse to naj bi uresničili do leta 2025.

Dodatne štiri milijone evrov želita Boscarolova nameniti za izgradnjo muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti, a mora občina prej poskrbeti za ustrezno lokacijo. Z državo se sicer dogovarjajo za odkup 17 hektarov površin v bližini letališča, kjer naj bi se deloma širila visokotehnološka podjetja, večinoma pa bi se tu razvijale raziskovalne institucije in izobraževalne dejavnosti, ki bi na inovativni način povezovale znanost in širšo skupnost. Del tega bi bil letalski muzej, privabiti pa želijo tudi kampus novogoriške univerze. Po Boscarolovih besedah bi bila to »super kombinacija«, ki bi jo lahko uresničili v prihodnjih štirih letih.

Zgled, ki dobiva sledilce

Oče in hči, Ivo in Taja Boscarol, sta skupaj z manjšimi solastniki ajdovsko podjetje Pipistrel marca prodala ameriškemu kupcu Textronu za 218 milijonov evrov, del kupnine pa sta sklenila nameniti za razvoj in dobrobit lokalne skupnosti. »Zagotovo to ne bo naša zadnja donacija ajdovski občini, in kot se je izkazalo, nam bo pri tem kmalu sledilo še eno podjetje. Upam pa, da jih bo še več, saj gre za odgovornost do okolja, v katerem delujemo,« je dejal Ivo Boscarol, ustanovitelj Pipistrela, ki je postal vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.

Župan Ajdovščine Tadej Beočanin je vesel donacije domačih podjetnikov. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Namignil sem že, da nameravamo s kupnino od prodaje Pipistrela prevzeti katero od podjetij, ki so bila včasih naš ponos, a so pristala v tujih rokah. Žal se je izkazalo, da ne lastniki Elana ne Fructala v tem trenutku niso zainteresirani za prodajo,« je pojasnil.

Razpršili bodo naložbene priložnosti

Zdaj se ozirajo za drugimi priložnostmi. Med drugim se zanimajo za naložbe v nepremičnine, tako so v Ajdovščini kupili 12 stanovanj, ki jih bodo bodisi prodali naprej bodisi oddajali. »Ajdovščina se zelo razvija in v bližnji prihodnosti bo samo Pipistrel zaposloval 500 inženirjev, ki bodo morali nekje prebivati,« navede. Načrtujejo tudi stanovanjsko gradnjo na območju Ljubljane, vložili so v razvoj startup podjetja, ki se ukvarja z obrambo pred droni, iščejo pa tudi priložnosti v butičnem turizmu, ki je primeren za Slovenijo. Boscarola sta ustanovila tudi podjetje za upravljanje njunega premoženja - Boscarol d. o. o. -, v katerem naj bi uvedli 30-urni tedenski delovnik s prostimi petki (o čemer govori tudi nova vlada Roberta Goloba) in sistem delitve dobička med zaposlene.