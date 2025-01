Boste oproščeni davka, če v nepremičnini bivajo vaši starši ali otroci?

Tik pred prazniki je javnost precej razburila najava novega davka na drugo in vse naslednje nepremičnine. Zakon o davku na nepremičnine je še v pripravi, trenutno so znana le precej ohlapna izhodišča.

Po predlogu vlade, obravnavanem decembra 2024, bo predmet obdavčitve vsaka druga in vse nadaljnje nepremičnine v lasti fizičnih in pravnih oseb, vključno z nepremičninami v lasti nerezidentov. Prvo nepremičnino, ki lastniku predstavlja glavno prebivališče (stalno prebivališče in dejansko bivanje), bo davek izvzel. Davek za drugo in vse nadaljnje nepremičnine pa naj bi znašal 1,45 odstotka posplošene vrednosti nepremičnine (stanovanja, hiše ali stavbnega zemljišča), kot jo določa geodetska uprava.

Ker je vprašanj v tem trenutku bistveno več kot odgovorov, se lastniki nepremičnin upravičeno sprašujejo, ali bodo morali v izogib davku na vrat na nos urejati lastništvo nepremičnin, se navidezno prijavljati na drugih naslovih in podobno.

Nekaj konkretnih vprašanj bralcev o tem, kaj bo z napovedanim davkom na nepremičnine, če v vaši drugi nepremičnini živijo vaši starši ali otroci, ter ali boste v tem primeru oproščeni davka, smo zbrali na portalu Deloindom, kjer nanje odgovarja odvetnica Tanja Bohl.