Prvi odzivi na napovedani nepremičninski davek negativni

Vlada je včeraj predstavila okvir obdavčitve nepremičnin. Prva stanovanjska nepremična ne bo obdavčena. Bodo pa obdavčene druga in naslednje fizičnih in, pozor, tudi pravnih oseb. Ministrstvo za finance predlaga, da davčna stopnja znaša 1,45 odstotka posplošene vrednosti nepremičnine, ki jo je ocenila Geodetska uprava (Gurs). Na ministrstvu so v osnutku še zapisali, da so morali pri določanju končne obremenitve upoštevati tudi, da davčna obremenitev premoženja ne sme presegati potencialnih dohodkov, ki jih to premoženje ustvarja, saj sicer obremenitev lahko pomeni poseganje v substanco predmeta obdavčitve. Premier Robert Golob je na tiskovni konferenci ponovno pojasnil, da je namen novega davka stimuliranje trga nepremičnin. Premier pričakuje, da bodo z davkom pobrali več kot 600 milijonov evrov.

Dan po objavi so se začeli vrstiti odzivi

»Robert Golob vam za božič podarja nov davek,« so sporočili iz SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. »Napoved uvedbe obdavčitve druge in vsake naslednje nepremičnine, ki jo vlada predstavlja ravno v času, ko je soočena z očitki tožilke o izredno hudih nepravilnostih v policiji, kar je samo po sebi zelo povedno, odpira številna vprašanja.

Po eni strani se v Sloveniji že zdaj soočamo s pomanjkanjem stanovanj, hkrati pa so naše nepremičnine med bolj obdavčenimi v EU. Cilj davka naj bi bil reševanje stanovanjske problematike in razbremenitev dela – postavlja se vprašanje, ali je predlagani ukrep res stimulativen in pravičen in ali bo dosegel napovedane učinke. Ocenjujemo, da ne.«

V SBC dodajajo, da bi bil to »že tretji davek na premoženje v Sloveniji, saj lastniki že plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na nepremičnine, večje od 160 kvadratnih metrov. Država bo zdaj poleg obeh omenjenih davkov pobirala še davek od premoženja, pri čemer so lastniki nepremičnin na poti do njih morali plačati še vrsto drugih davkov. Uvedba dodatnega davka prinaša občutek nepravičnosti in nepotrebnega dodatnega bremena za državljane.«

Sobodajalci kritični do izhodišč za nepremičninski davek

V Združenju sobodajalcev so kritični do izhodišč za nepremičninski davek. V luči predloga novele zakona o gostinstvu, ki za sobodajalce uvaja splošno omejitev dejavnosti, zahtevajo, da so sobodajalci oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi.

Kot so sporočili iz združenja, bodo učinki novega nepremičninskega davka na stanovanjski trg brez prenove temeljev stanovanjske zakonodaje bistveno manjši, kot bi lahko bili. »Posledica nerazumnih ukrepov pa bo mrzlično iskanje raznoraznih obvodov in lukenj v stanovanjskem zakonu, kot se to že dogaja v primeru predloga novele zakona o gostinstvu,« so navedli.

Če sobodajalci ne bodo oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi, bo tak ukrep po njihovem »zadnji žebelj v krsto enega od stebrov slovenskega turizma, saj vlada z nerazumnimi administrativnimi omejitvami dejavnosti to postavlja pod rob vzdržnosti, zdaj pa bodo sobodajalci primorani plačati še davek, ki ga prav zaradi omejitev sploh ne bodo zmožni zaslužiti na trgu«.