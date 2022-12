Boštjan Lindav opisal politične pritiske

Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja policije, v svojem poročilu opisuje klice, ki jih v teh dneh v. d. generalnega direktorja policije dobiva iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba. Tudi, da se želi predsednik vlade srečati z njim, a sam, brez prisotnosti notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki se je odločila za odstop, si Lindav tega ni želel. To je namreč razumel kot pritisk. Takšno vabilo po njegovih besedah ni običajno in ni primerno iz vidika integritete obeh funkcij.

Večji del poročila sicer opisuje težave in klice zaradi ustanovitve službe za varovanje predsednika vlade, pri čemer je vseskozi sodeloval tudi bivši policist in na mnenje katerega – policija je temu nasprotovala – se je opiral Golob. Njegovo ime je policija anonimizirala, a je časniku Dnevnik pred dnevi in po njihovi pritožbi informacijski pooblaščenki Golob odgovoril, da se je organizaciji te službe posvetoval z Milošem Njegoslavom Milovićem. Spoznal ga je v času, ko je bil državni sekretar za energetiko, on pa vodja varovanja pri nekdanjem predsedniku vlade Janezu Drnovšku.

Z vlado Milović naj ne bi imel sklenjene nobene pogodbe o sodelovanju, na kar je v poročilu opozoril tudi Lindav. »Posebej neodgovorno ravnanje je bilo tudi, ko je na sestankih med dvema državnima organoma sodeloval človek, ki v nobenem od teh organov ni zaposlen.«

Posebej neprimerno se mu zdi, da je bil o izbiti vodje službe za varovanje predsednika vlade celo obveščen s strani osebe, ki ni imela nobene formalne vloge v generalnem sekretariatu vlade.

Lindav je opisal tudi srečanje pri Golobu, ko je bil ta še mandatar za sestavo vlade, pri čemer ta naj ne bi imel na predstavitev nobenih pripomb in se je strinjal, da ga bo Bobnarjeva predlagala kot kandidata za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije. »Med samim razgovorom je beseda nanesla tudi na bivšega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, za katerega sva oba z Bobnarjevo pojasnila, da njegova premestitev v tem trenutku ne bo mogoča, saj je Evropsko javno tožilstvo na podlagi prijave bivšega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja, zoper njega odprlo preiskavo. Pojasnila sva, da bi to lahko predstavljajo težavo z vidika etike in integritete in bi v javnosti sprožalo vrsto dilem. Pojasnila sva, da se počaka do zaključka preiskave in se nato sprejme odločitev o premestitvi Darka Muženiča nazaj na mesto direktorja NPU. Dr. Golob je na to odvrnil, da je potrebno pozvati Evropsko javno tožilstvo, naj preiskavo čim prej zaključi, vendar mu je bilo pojasnjeno, da Policija nima nobenih pristojnosti za takšen poziv, celo nasprotno, takšen odziv Policije bi bil lahko celo sporen. Ob tem je dr. Golob dejal, da to razume, vendar je kljub temu potrebno čim prej prestaviti Muženiča na mesto direktorja NPU,« opisuje še Lindav.

Ob zaključku razgovora je dr. Golob dejal, da pa je treba »čim prej nekaj narediti tudi s tistim tam dol, ki je direktor na mojem koncu«, na kar sva mu z Bobnarjevo odgovorila, da bomo to pa še videli.

Evgen Govekar je ostal direktor PU Nova Gorica, a kot je opisala Bobnarjeva, so jima to v krogu predsednika vlade očitali.

