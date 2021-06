Boxer je pri nas varen pred tekmeci

V nadaljevanju preberite:

Investicijski sveženj v vrednosti 780 milijonov evrov, ki bi jih namenili za posodabljanje vojske v prihodnjih šestih letih, je že močno buril duhove zlasti v opoziciji. Ena od pogosteje izpostavljenih skrbi je bila, da bi nakupe drage vojaške opreme izvedli nepregledno in negospodarno na škodo pripadnikov vojske, ki jim je ta oprema namenjena. Največji od predvidenih nakupov, nakup osemkolesnih oklepnikov, ki je že stekel, vzbuja točno take skrbi znotraj ministrstva za obrambo in ne v opoziciji.