Brez dogovora o dvigu minimalne plače

Kakšen bo postopek zvišanja minimalne plače, se ekonomsko-socialni svet (ESS) še ni uskladil. Danes so socialni partnerji opravili prvo razpravo o tem vprašanju in se dogovorili, da jo bodo nadaljevali prihodnji petek. Že zdaj pa je jasno, da bo minimalna plača v letu 2023 znašala vsaj 850 evrov neto, je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Potem ko so na Inštitutu za ekonomska raziskovanja prvič po letu 2017 izračunali novo višino minimalnih življenjskih stroškov, je vlada konec oktobra sprejela pogajalska izhodišča za dvig minimalne plače. Predlaga, da se že novembra uskladi z novo višino minimalnih življenjskih stroškov, prihodnje leto pa še z letno stopnjo inflacije.

»Nobena stran ni grozila z odhodom«

Prvo razpravo o tem predlogu so socialni partnerji opravili na današnji seji ESS, in kot so po seji zatrjevali predstavniki tako sindikatov kot delodajalcev in tudi vlade, je bila razprava poglobljena in strpna. »Nobena stran ni grozila z odhodom iz ESS, pač pa smo se pogovarjali o tem, kako zakonsko uskladiti minimalno plačo, da bo v interesu tako podjetij kot zaposlenih,« je dejal Mesec.

Stališče vlade glede tega vprašanja je po njegovih besedah jasno. »Slediti je treba zakonskima določbama, da mora biti minimalna plača za najmanj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov ter da se mora usklajevati z inflacijo,« je dejal. Če to seštejemo, je jasno, da bo v letu 2023 znašala vsaj 850 evrov neto, je povzel.

Sindikati imajo še nekaj višja pričakovanja. »Ob upoštevanju zakonskih kriterijev je izračunani znesek približno 877 evrov neto,« je dejala Lidija Jerkič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. To bi v primerjavi z veljavno višino pomenilo 15-odstotni dvig, ki pa se ji ne zdi prevelik in tudi ne preveč ambiciozen.

Delodajalci imajo nekaj pomislekov. »Vsekakor se je treba dogovorili o dvigu minimalne plače,« je soglašal Marjan Trobiš iz Združenja delodajalcev Slovenije, a zanikal, da bi govorili o 15-odstotnem dvigu. »O višini in načinu dviga se bomo dogovorili prihodnji teden,« je dejal.

Takrat bo na dnevnem redu tudi predlog sheme subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, ki jo pripravlja vlada in bo podjetjem po Meščevih besedah pomagala preživeti zimo.