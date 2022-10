Brez izhodišč za zdravnike se nočejo pogajati

Sindikati zdravstva in socialnega varstva so imeli včeraj na pogajalski mizi vladna izhodišča za ureditev plačnih razmerij. Po triurnih pogajanjih vsebinskega napredka niso dosegli, saj v izhodišča niso vključeni zdravniki in zobozdravniki. Šele ko bodo drugi sindikati videli, kaj bo z njimi, so se pripravljeni o svojih plačah pogajati naprej. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan namerava izhodišča zdravnikom posredovati v petek, nato še drugim sindikatom. Nadaljevanje skupnih pogajanj bo prihodnjo sredo.

Razen zdravnikov in zobozdravnikov, ki so bili novembra iz povišanja plač izpuščeni, v obstoječih vladnih izhodiščih ni plačne skupine J in ne skupine E3; slednja so delovna mesta zdravstvene nege. Minister je že pojasnil, da je ta skupina prejela povišanje po lanskoletnem dogovoru, vendar Slavica Mencinger, predsednica sindikata zdravstvene nege poudarja, da takrat niso bila zajeta vsa delovna mesta. »Veliko delovnih mest je dobilo le povišanje za en razred. To so delovna mesta v primarnem zdravstvu, nekatera na terciarni in sekundarni ravni, znotraj sevanja in pri delu s citostatiki. Pričakujemo, da se bomo naslednjič pogajali tudi za skupino E3,« je dejala Mencingerjeva.

Konrad Kuštrin, predsednik zdravniškega sindikata Fides, poudarja, da je za možnost rešitve do 19. oktobra pomemben vsak dan. FOTO: Uroš Hočevar

»Nič se nismo dogovorili,« je potrdila tudi Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zaposlenih v zdravstvu. Poudarila je, da se brez celotne slike za zdravstvo težko pogajajo, zato bodo nadaljevali, ko bodo znana izhodišča za zdravnike. Prihodnjo sredo pričakuje tudi pogajanja za plačno skupino J, ki je prav tako izpuščena iz izhodišč.

V nasprotju s sindikati je minister za zdravje z včerajšnjimi pogajanji zadovoljen. Dogovorili so natančno časovnico, kdaj bo komu kaj poslal in kdaj mora ta odgovoriti, vse s ciljem, da se bodo prihodnjo sredo pogajali naprej bolj konkretno, je povedal. S Fidesom bo imel sestanek v petek, ko jim bo predstavil izhodišča, za tem bo posredoval izhodišča za zdravnike tudi drugim sindikatom, do prihodnje srede naj bi se že vsi opredelili do izhodišč.

Priprave na stavko

Fides je v posebnem položaju, ker je napovedal stavko, ki se bo pričela 19. oktobra, če vlada do takrat ne bo naredila korakov, ki jih pričakuje. Minister je protipredlog na stavkovne zahteve Fidesu posredoval danes. V Fidesu ugotavljajo, da gradiva zgolj povzemajo težave preteklosti in ne ponujajo celovitih rešitev težav, zaradi katerih so slovenske zdravnice in zdravniki napovedali stavko.

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, je zadovoljen zaradi natančne časovnice dogodkov, ki so je določili za prihodnje dni. FOTO: Jože Suhadolnik

V Fidesu ne vidijo razlogov za dodatno zamudo in ustvarjanje izrednih razmer v zdravstvu, zato so povabili vladno stran na začetek pogovorov o reševanju najbolj nujnih težav že danes. »Prepričani smo, da štejeta tako vsak izrabljen dan kot izkazana volja za hitre rešitve,« so zapisali v sporočilu za javnost. Poudarjajo, da nimajo poklicnih sindikalistov, pač pa se s pogajanji ukvarjajo zdravniki ob svojem rednem delu z bolniki. Zato pričakujejo odgovorno, hitro in učinkovito delo obeh strani, saj »s tem izkazujemo resnost možnosti, da se z ustreznim dogovorom v prid javnega zdravstvenega sistema izognemo stavki.«

Fides se sicer v tem času intenzivno pripravlja na stavko. Po bolnišnicah in zdravstvenih domovih potekajo zbori zdravnikov. Imenovali so že lokalne stavkovne odbore, potrebni dokumenti za pričetek stavke so že predani poslovodstvom. Povratne informacije kažejo na široko podporo tako med zdravniki kot drugim zdravstvenim osebjem, ki že več let zaman opozarjajo na nevzdržne razmere, ocenjujejo v Fidesu.

Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zaposlenih v zdravstvu in sociali, z današnjimi pogajanji ni zadovoljna. FOTO: Blaž Samec

»To ne bo le stavka zdravnikov, skupaj z njimi bodo stavkali vsi. Če ne bomo uredili plačnih razmerij, se bo vse podrlo. Naša bolnišnica ima 1300 zaposlenih, vsi so nezadovoljni. V takih razmerah je izredno težko delati,« je povedala direktorica ene izmed bolnišnic.