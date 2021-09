Brez potrdil PCT ne na trening ne v knjižnico

V nadaljevanju preberite:



»Mladoletne osebe bomo ob vstopu v knjižnico predhodno povprašali po starosti. Starejši od 15 let bodo morali zadostiti pogoju PCT tako kot ostali naši obiskovalci,« je o tem, kako bodo izvajali nov vladni odlok, pojasnila Vesna Trobec, predstavnica za odnose z javnostmi v Mestni knjižnici Ljubljana. Kako bodo ravnali drugod?

Večjih težav ne pričakujejo

Cepljenje kot priporočilo

»Mladoletne osebe bomo ob vstopu v knjižnico predhodno povprašali po starosti. Starejši od 15 let bodo morali zadostiti pogoju PCT tako kot ostali naši obiskovalci,« je o tem, kako bodo izvajali nov vladni odlok, pojasnila, predstavnica za odnose z javnostmi v Mestni knjižnici Ljubljana.Vlada je sicer pravila o izpolnjevanju pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenju in testiranju) za zajezitev okužb z novim koronavirusom včeraj še nekoliko spremenila, in namesto zgolj mlajše od 12 let, od izpolnjevanja tega pogoja izvzela vse tiste, ki še niso dopolnili 15 let.»Novico smo sprejeli pozitivno, saj nam bo to olajšalo treninge in tekmovanja,« je dejal, predsednik koprskega rokometnega kluba. Za udejstvovanje v organiziranih športnih dejavnostih je za mlade od 15 do 18 let dovolj, če se enkrat tedensko samotestirajo. »Taka so tudi navodila naše panožne zveze in mi smo zavezani k temu, da jih spoštujemo,« je nadaljeval. Pred tem so morali tako kot vsi ostali športni klubi sami poskrbeti, da so ob vsaki tekmi testirali igralce, kar je pomenilo breme, pa tudi stroške za klub. Po drugi strani pa je za upoštevanje rezultata samotestiranja treba poskrbeti za odnos zaupanja.Z novimi pravili glede pogojev PCT za mladoletnike nad 15 let je zadovoljen tudi, predsednik Plesne zveze Slovenije. »Ko smo konec junija izvedli državno prvenstvo, smo za testiranje plesalcev morali poskrbeti sami,« je omenil. »Nekaj osipa imamo in ga bomo verjetno še imeli, a varnost je na prvem mestu,« pa je glede odziva staršev na zahtevo pogoja PCT tudi za obšolske dejavnosti izpostavilaiz Plesne šole Bolero. Po njenih besedah manjše število staršev tem zaščitnim ukrepom nasprotuje. Sama pa podpira tudi nošenje mask med treningom, kar prav tako uvaja nov odlok. »Ko je hčerka nedavno prišla iz ZDA, se je čudila, kako to, da pri nas še nismo nosili mask,« je dodala.Pogoj PCT dosledno preverjajo tudi v ljubljanski restavraciji Čad. »Moram priznati, da s tem sploh nimamo težav. Gostje največkrat že sami od sebe ponudijo dokazilo – na papirju ali telefonu, ko se usedejo za mizo. Vsi se zavedamo, da je to potrebno, če želimo ostati odprti,« je menil. Prepričan je, da tudi z mladimi od 15 do 18 let ne bo nič drugače. »Je pa res, da moramo delati v okvirih zdravega razuma in zagotovo ne bom zavrnil družine ali večje družbe, kjer recimo, edino 16-letni sin ne bo imel potrdila,« je pripomnil.V ljubljanski pohištveni trgovini Ikea so poudarili, da v skrbi za varnost in zdravje kupcev ter zaposlenih v celoti in dosledno upoštevajo sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. V skladu z najnovejšimi spremembami pogojev bodo obiskovalce, vključno z mladoletniki nad 15 let, prosili za predložitev dokazov o izpolnjevanju pogoja PCT. O starosti jih bodo le vljudno povprašali, ne bodo pa zahtevali osebne izkaznice. V nakupovalnih centrih Supernova, kjer prav tako sledijo vsem navodilom, pa dodajajo, da bodo v primeru dvoma glede starosti obiskovalca prosili tudi za osebni dokument. Sicer pa zagotavljajo, da dosedanje preverjanje potrdil poteka povsem tekoče.»Stroka je enotna, in sicer se cepljenje proti covidu-19 priporoča vsem starejšim od 12. let,« so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Posvetovalna skupina za cepljenje je o tem nazadnje razpravljala 31. avgusta in je podprla stališče Evropskega združenja za pediatrijo. Kljub temu je v Sloveniji po zadnjih podatkih NIJZ s prvim odmerkom cepljenih le dobrih sedem odstotkov otrok, starih do 17 let, se pravi, da jih je skoraj 28 tisoč, polno cepljenih pa jih je nekaj čez pet odstotkov oziroma slabih 20 tisoč. Med mladimi, starimi od 18 do 24 let, pa jih je nekaj manj kot 47 odstotkov (okoli 66 tisoč) prejelo prvi odmerek cepiva, čez 40 odstotkov (približno 57 tisoč) pa tudi drugega.