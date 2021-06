Brez visoke stopnje integritete tudi zaupanja ni

V nadaljevanju preberite:

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je včeraj v celoti objavila ugotovitve v primeru nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki so po tem, ko je upravno sodišče zavrnilo njen tožbeni zahtevek, postale pravnomočne. V dokončnem poročilu je KPK ugotovila, da je Pivčeva v funkciji kmetijske ministrice sprejela korist za svoja sinova v obliki plačila prenočitve in da je medijem oziroma javnosti podala neresnično izjavo.



»Ker je novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spremenila postopek obveščanja javnosti, smo želeli preveriti, ali si ministrstvo, informacijska pooblaščenka in upravno sodišče enako razlagajo določbe zakona v praksi kot mi. Zdaj dvoma ni več. Ko bo interes javnosti tako močan, kot je bil v tem primeru, bomo to upoštevali pri odločitvah in javnih objavah,« predsednik KPK Robert Šumi razlaga pomembnost odločitve upravnega sodišča in informacijske pooblaščenke, ki je v tem primeru precedenčno dopustila objavo delov dokumentov po zakonu o medijih in zakonu o dostopu do informacij javnega značaja še pred odločitvijo sodišča, kar sicer predvideva novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.