Brezplačno pivo po obisku štirih znamenitosti

Na fontani piv upoštevajo vse ukrepe NIJZ, ultravijolična svetloba pri vsakem spustu pipe v kozarec pipo razkuži. FOTO: Leon Vidic/Delo

Žalska fontana piv je spet odprta. Od septembra 2016 so prodali več kot 213.000 vrčkov, predstavilo pa se je več kot 50 mikropivovarn. Letos se bo predstavilo 27 slovenskih craft pivovarjev, ki varijo piva s slovenskim hmeljem. Veliko pričakujejo tudi od akcije Žalec časti, ki naj bi v mesto zelenega zlata pripeljala še več žejnih domačih gostov.»Nekateri imajo sakralno in drugo umetnost, mi imamo pa hmelj in nanj vežemo ponudbo,« je dejal župan. Poudaril je, da vsak dvanajsti popit vrček piva na svetu vsebuje slovenski hmelj, Slovenija je v njegovi proizvodnji med prvimi petimi državami na svetu, polovica slovenskega hmelja pa je prav iz Žalca. Kot je dejal direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem, želijo letos privabiti še več domačih gostov, zato so zasnovali akcijo Žalec časti.Obiskovalci turistične transverzale bodo na vsaki od desetih točk (Ribnik Vrbje, Rimska nekropola, Jama Pekel …) dobili žig. Ko bodo zbrali štiri, bodo na fontani dobili brezplačno hišno pivo Kukec. Junija bodo prvič pripravili še izbor najboljših slovenskih craft piv, ta bo ocenjeval Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Podelili bodo tudi priznanja po izboru novinarjev in po izboru pivoljubcev.Letos bodo obiskovalci svoj vrček, ki ga že imajo doma, lahko prinesli s sabo in pili piva dva evra ceneje.