Čakanje na odločbo otrokove težave samo še poglobi

Število otrok s posebnimi potrebami in njihov odstotek se v populaciji že nekaj let povečuje. Vlog za usmerjanje na Zavodu RS za šolstvo je vse več, otroci, ki bi odločbo o usmeritvi ali zgolj spremembo usmeritve nujno potrebovali, pa čakajo. Po podatkih analize zavoda za šolstvo gre v povprečju za nekaj mesecev, a pri nekaterih šolsko leto mine, še preden dobijo zapisane prilagoditve. Škoda je lahko zelo velika, posledice pa opazne tudi v duševnem zdravju otroka.

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v slovenskih šolah 10.091 otrok s posebnimi potrebami in odločbo o usmeritvi. V tem šolskem letu ima odločbo 15.712 učencev, konec januarja je na svojo prvo odločbo čakalo še 928 otrok, na spremembo odločbe pa 668 otrok. Ker postopek traja predolgo, se težave otrok lahko še poglobijo, včasih potrebujejo celo psihiatrično pomoč.

Da so postopki dolgotrajni, je pokazala tudi lanska analiza zavoda za šolstvo, ki so jo opravili na podlagi 18-letnih podatkov. V njej ugotavljajo, da je več kot 92 odstotkov postopkov trajalo od 51 do 350 dni, manjše število postopkov pa »manj kot pet ali več kot petsto dni«. Na odločbo je po analizi treba v povprečju čakati 165,8 dneva. Svetovalec v povprečju potrebuje 47 dni, da zaprosi za strokovno mnenje komisijo, ta mnenje pripravi v 62,8 dneva, potem traja še 27,3 dneva, da strokovno mnenje posredujejo staršem, do izdaje odločbe pa traja povprečno še dodatnih 28,7 dneva. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da mora uradna oseba odločbo izdati v 30 delovnih dneh od prejema strokovnega mnenja.

Splošna statistika in povprečja ne pomirjajo staršev otrok. Mnogi od lanskega poletja čakajo na odločbo ali »le« na spremembo usmeritve. Ko jo bodo dobili, bo šolskega leta, ko bi odločbo krvavo potrebovali, konec.