Najemniška gora se je spremenila v miš

Tridesetletni diplomirani farmacevt že več kot mesec dni v Ljubljani in okolici išče stanovanje za najem. O nakupu nepremičnine kljub solidni plači ne more razmišljati in tudi najemnine v samem mestu so izredno visoke, pogosto celo za stanovanja v slabem stanju. Pred kratkim je šel na ogled garsonjere v zasebni hiši v Iško vas, torej približno 16 kilometrov iz Ljubljane. Cena: 500 evrov najemnine plus stroški. Garsonjera mu je bila všeč, a je na koncu ni mogel najeti. Lastnik mu je povedal, da je imel 18 interesentov, izbral je nekoga drugega. V Medvodah mu je drug lastnik kak teden kasneje dejal, da je interes tak, da bo organiziral licitacijo, kdo da več. Najem stanovanja tako za marsikoga v glavnem mestu postaja misija nemogoče.

Vse to se dogaja v času, ko vlada in državni zbor sprejemata nov zakon o gostinstvu, ki naj bi prinesel omejitve pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin za turistične namene.