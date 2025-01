Nekaznovan ostal policist, ki je zapustil delovno mesto in vozil pijan

V nadaljevanju preberite:

V poročilu je bil naveden tudi »primer individualne kršitve delovne zakonodaje«, saj so zaznali ravnanje varnostnika, ki je še pred zaključkom varovanja samovoljno zapustil delovno mesto in se s službenim vozilom odpeljal, ne da bi obvestil vodjo varovanja. Policisti so ga nato izsledili sredi noči na Večni poti v Ljubljani, ker je občan na številko 113 prijavil nezanesljivo vožnjo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka [skoraj 1,9 promila alkohola v krvi].« Vodja CVZ je zaradi hujše kršitve pogodbe o zaposlitvi predlagal izredno odpoved delovnega razmerja. Vendar kršitelju niso pokazali vrat iz policije, ampak je častno odšel v pokoj – in to po naših zanesljivih informacijah še z odpravnino.