Generalni direktor Policije: Za zdaj ne razmišljam o odstopu

Notranjega ministra Boštjana Poklukarja danes pričakujejo v poslanskih skupinah SD in Levice, kjer bo pred interpelacijo, ki ga čaka v parlamentu, pojasnjeval očitke na račun svojega dela. Da v stranki še pred njo zahtevajo ponovitev razpisa za generalnega direktorja Policije – to funkcijo zdaj zaseda Senad Jušić –, je včeraj že napovedal predsednik SD Matjaž Han. »Ne vem, ali nas lahko prepriča, ne da ponovi razpis,« je dejal.

Jušić nam je včeraj sporočil, da te Hanove izjave ne more komentirati. O odstopu pa da za zdaj ne razmišlja. S takšno potezo bi notranjemu ministrstvu oziroma vladi sicer olajšal ravnanje, saj bi ob nestrinjanju Jušića s ponovitvijo razpisa lahko sledili novi sodni spori.

»Upravno sodišče ni odločilo, da Jušić ne izpolnjuje natečajnih pogojev, sklepa uradniškega sveta ni odpravilo ali razveljavilo, zato Jušić ostaja generalni direktor Policije.« Pri tej utemeljitvi so po razsodbi upravnega sodišča, da je bil sklep uradniškega sveta nezakonit, vztrajali na notranjem ministrstvu. Ali bo Jušića še naprej branil oziroma kakšno sporočilo bo danes predal poslanskim skupinam, nam Poklukar včeraj ni odgovoril.

Predsednica republike ostro »Če enkrat pade senca dvoma na postopek in vsi zagotavljajo, da Senad Jušić izpolnjuje pogoje, bi jaz svetovala ponovitev postopka,« je v intervjuju za TV Slovenija o generalnem direktorju Policije dejala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in navedla, da je upravno sodišče v tej sodbi ugotovilo absolutno bistveno kršitev postopka, ki po njenem mnenju ni prva takšna. Spremljala bo, kako oziroma če sploh bosta glasovali SD in Levica na interpelaciji zoper notranjega ministra. To bo lakmusov papir, je dejala.

To vprašanje je tako v SD kot Levici povzročilo največ nemira. Neuradno je bilo slišati, da bodo vzdržani, posamezni poslanci pa celo žugajo z možnostjo podpore njegovi razrešitvi, četudi jim to »prepoveduje« koalicijska pogodba.

Tudi Han je včeraj nakazal, da bi njegova stranka lahko zaostrovala sprejetje odločitve: »Če ponovitve razpisa za generalnega direktorja Policije ne bo, bo to nov moment in se bomo še pogovorili, kako ravnati dalje.«

A usoda Poklukarja je zaradi velikosti Gibanja Svobode bolj ali manj v rokah njenega predsednika in predsednika vlade Roberta Goloba. Ta naj bi pogovor z njim opravil še pred interpelacijo, ki je napovedana za naslednjo redno sejo z začetkom 27. januarja. Vsaj za zdaj iz krogov okoli njega in tudi njegove stranke prihajajo zagotovila, da položaj Poklukarja ni ogrožen, saj posebnih dvomov o njegovem delu za zdaj nimajo. Poleg imenovanja generalnega direktorja Policije so v NSi in SDS med očitki v interpelaciji zoper Poklukarja nanizali še nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup (pre)dragih stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Glede na napetosti znotraj policije in politike pa je mogoče pričakovati, da se bo pred interpelacijo moral soočiti še s kakšnim očitkom.