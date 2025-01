Generalni direktor Policije Senad Jušić odstopil

Notranji minister Boštjan Poklukar, ki je pri poslancih SD in Levice iskal njihovo podporo pred interpelacijo, je včeraj javno sporočil le, da bo ovrgel vse očitke z interpelacije. V obeh strankah pa so mu dali jasno vedeti, da pričakujejo, da vsaj pozove generalnega direktorja policije Senada Jušića k odstopu, saj je upravno sodišče sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta o njegovi izbiri prepoznalo kot nezakonitega. Na vodenje policije sicer padajo še drugi očitki, predvsem nepravilnosti pri delovanju centra za varovanje in zaščito.

A če je največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda še včeraj oba branila in Jušić vztrajal, da ne bo odstopil, je danes sporočil, da je Poklukarju podal odstopno izjavo. »Še naprej ostajam v policiji in zvest tej instituciji, državi, prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki jim služim,« je dejal Jušić in odšel.

Poklukar se mu je zahvalil za dobro delo in napovedal, da bo že danes vladi predlagal imenovanja vršilca dolžnosti Damjana Petriča, direktor uprave kriminalistične policije.

Na vprašanje, kaj se je spremenilo od včeraj, ko je Jušič trdil, da ne bo odstopil, pa je Poklukar odgovoril, da ne ve. Sam je sicer vztrajal, da je Jušić zelo dobro vodil Policijo. Njegov odstop pa razume izključno kot razbremenitev Policije. Zatrdil je tudi, da se je nemudoma lotil reorganizacije centra za varovanje in zaščito, kjer so bile ugotovljene napake in nepravilnosti.

Poklukar je tudi na vprašanje, ali se bo Jušić ponovno prijavil na razpis za generalnega drektorja Policije, odgovoril, da je to vprašanje zanj. Da pa bo razpis odprt za vse.