Gibanje Svoboda na vse pretege brani Poklukarja in Jušića

Četudi se je po ultimatih poslanskih skupin SD in Levice že zdelo, da bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar moral ponoviti razpis za generalnega direktorja Policije, možnosti za to po skupni koordinaciji koalicije skoraj ni več.

Največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda Boštjana Poklukarja in Senada Jušića, generalnega direktorja Policije, brani in vztraja, da razloga, da bi ukrepali, ni. Čakali naj bi do konca vseh sodnih postopkov. Torej tudi do odločitve o predlogu uradniškega sveta za odreditev revizije sodbe upravnega sodišča, da je sklep o izboru Jušića nezakonit, kar pa bi lahko trajalo še več tednov ali mesecev. S Poklukarjevo interpelacijo želijo po hitrem postopku opraviti na izredni seji prihodnji torek.

»Trenutno naši glasovi niso zagotovljeni,« vztrajajo v manjših koalicijskih partnericah, z ravnanjem katerih predsednik vlade Robert Golob menda ni bil zadovoljen. Kako bodo glasovali ob interpelaciji, za zdaj še ni jasno.

Jani Prednik, vodja poslancev SD, je dejal, da vendarle upajo na še nekaj modrosti generalnega direktorja in na njegov odstop. To bi bila namreč najlažja možnost za ponovitev razpisa, na katerega bi se Jušić lahko ponovno prijavil, če res ustreza vsem pogojem. »Ne pogovarjamo se toliko izključno o odgovornosti ministra za notranje zadeve, ampak predvsem o dogajanju v policiji,« je s prstom nanj pokazal tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Skrbijo ga tudi kritična razkritja nepravilnosti pri delovanju centra za varovanje in zaščito ter to, da se po več kot 14 mesecih šele zdaj odpravljajo nekatere stvari.

Jušić za zdaj trdi, da odstopil ne bo.