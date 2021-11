Čedalje manj ljudi bo spoštovalo ukrepe

V nadaljevanju preberite:

Z današnjim dnem veljajo ostrejši ukrepi za zajezitev covida-19. Med drugim se je znižala starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT na 12 let, omejen je čas obratovanja gostinskih lokalov (od 5. do 22. ure), začasno so zaprti nočni lokali. Prepovedano je tudi zbiranje (razen v ožjem družinskem krogu). Prepovedani so javne prireditve in shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.



Dodatno zaskrbljenost ob pogledu na epidemiološko sliko pri nas je vzbudil sobotni podatek na spletni platformi Covid-19 Data Explorer/Our World in Data. Objavili so sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na milijon prebivalcev in Slovenija je s 1340 primeri na vrhu te neslavne lestvice, sledijo ji Estonija (1300), Gruzija (1180), Barbados (1170) in Hrvaška (1050).



Kljub strašljivim podatkom o številu umrlih in hospitaliziranih, pozivih vodstev bolnišnic, da je zdravstvo na robu vzdržnosti, in v zraku viseči grožnji z vnovičnim zaprtjem države je med ljudmi čedalje manj volje za spoštovanje ukrepov in omejitev. Valiconova raziskava je potrdila, kar lahko opazimo vsi; vse manj pogosto si peremo in razkužujemo roke, pri uporabi zaščitnih mask nismo več dosledni, še najtežje se odpovemo socialnim interakcijam. Od nasprotnikov cepiv in ljudi, ki so se kljub nasprotovanju pogoju PCT odločili za cepljenje, ni mogoče pričakovati, da bodo spoštovali kakršnekoli ukrepe, ki jih je vlada sprejela ali jih še bo, lahko pa pričakujemo več jeze, nestrpnosti in konfliktov.