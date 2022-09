Cene goriv še nekoliko navzdol

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina zunaj avtocestnega križa bosta v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 27. septembra, do vključno ponedeljka, 10. oktobra 2022, znašali 1,603 evra za liter dizelskega goriva in 1,353 evra za liter NMB-95. Dizelsko gorivo bo tako cenejše za osem centov, bencin pa ostaja na približno isti ravni glede na preteklo 14-dnevno obdobje.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,287 evra za liter, kar je za slabih osem centov manj kot v preteklem 14-dnevnem obdobju, so še sporočili s pristojnega ministrstva za gospodarstvo.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter bencina. Vlada je s 13. septembrom omejila tudi najvišjo dovoljeno višino marže za kurilno olje na 0,08 evra pri litru.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.