Cene v gostinstvu in turizmu se iz leta v leto zvišujejo

»V Grčiji, na lepi lokaciji, dva lahko zelo dobro jesta že za 50 evrov, vključno z vinom. V slovenskih in hrvaških obmorskih letoviščih so cene precej višje. To je predvsem posledica tega, da smo bili v preteklih treh letih, po pandemiji covida-19, zelo zaželena turistična destinacija za goste z bližnjih trgov,« pravi Miha Bratec, predavatelj na portoroški fakulteti za turizem.

Podatki statističnega urada kažejo, da so se lani – glede na predlani – cene gostinskih in nastanitvenih storitev zvišale za skoraj osem odstotkov, v obdobju od začetka leta 2019, se pravi pred epidemijo covida-19, do konca maja letos pa so se cene v tej panogi skupaj zvišale za 35,5 odstotka. Statistika sicer tudi izkazuje, da je bila v tem obdobju približno podobna stopnja rasti povprečnih mesečnih bruto plač (za neto plače je odstotek malenkost nižji).

»Turisti iz severne Italije, Avstrije in Nemčije so se k nam lahko pripeljali z avtomobilom in so bili pripravljeni plačati nekoliko več za ponujene storitve, kar so gostinci in nastanitveni ponudniki hitro razumeli. Opažam pa, da se že za ta mesec pojavljajo kuponske akcije tako za portoroške kot za blejske hotele. Podobno je tudi na Hrvaškem,« nadaljuje.

