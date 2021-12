Cepilna mesta bodo odprta tudi ponoči

Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj na Bledu, kjer se je cepil s poživitvenim odmerkom proti covidu-19, odprl nacionalno kampanjo dnevi cepljenja, ki bo trajala do četrtka. Pozval je, naj se prebivalci Slovenije odločijo za cepljenje, saj je to edina prava pot k čim bolj normalnemu življenju. »Omikron je dodaten razlog, zakaj je treba slediti stroki in ukrepom,« je dodal.

Cepilni centri bodo tako odprti od 8. do 20. ure, v vsaki regiji pa se bo mogoče v določenih enotah cepiti tudi ponoči, in sicer od 20. do 8. ure zjutraj. Kot je dejal minister, želijo komurkoli kadarkoli omogočiti cepljenje, saj je rušilna moč omikrona pri širjenju zelo močna. Število odkritih primerov omikrona v Sloveniji se je do zdaj povzpelo na 20, v karanteni pa je zaradi njega 92 ljudi.

»Vsak dan šteje in vsak od nas šteje ter vsi skupaj in vsak posamezno moramo narediti ta korak za svoje zdravje, za zdravje svojih bližnjih in za zdravje naše skupnosti. Uspeh je vsak, ki pride na prvi, drugi ali tretji odmerek.« Pri izvedbi akcije sodelujeta civilna zaščita in Rdeči križ Slovenije, tudi z brezplačnimi prevozi do cepilnih centrov. Naročanje ni potrebno, razen za otroke v starostni skupini od pet do enajst let. Angažirali se bodo tudi družinski zdravniki, ki bodo klicali necepljene, predvsem tiste, ki so starejši od 50 let.

Mobilne enote na vsakem koraku

Na Bledu so še pred ministrom v prvi uri akcije cepili 15 oseb, v Kranju pa se je v nedeljo dopoldne cepilo več kot 80 ljudi. Na Delu smo prve ure akcije dnevi cepljenja spremljali v Trbovljah, kjer je delež polno cepljenih proti covidu-19 in prebolelih, starejših od 18 let, med najvišjimi v državi – znaša skoraj 72 odstotkov. V nedeljo se je do 13.30 po podatkih direktorja Zdravstvenega doma Trbovlje dr. Denisa Tomšeta prišlo cepit 82 ljudi, od tega se jih je 13 zglasilo v mobilnih cepilnih enotah.

Najprej k maši, nato cepljenje v mobilni enoti pred cerkevijo sv. Martina v Trbovljah. FOTO: Blaž Samec

Prva od teh je po maši na obiskovalce čakala ob cerkvi svete Marije, druga pa pri cerkvi svetega Martina. Štiri osebe so se proti covidu cepile prvič, prav tako četverica se je cepila proti gripi, ostali so se odločili za poživitvene odmerke. Dr. Tomše je z »izkupičkom« zadovoljen. »A vprašanje je, koliko ljudi se je cepilo zato, ker je bila organizirana akcija, oziroma koliko bi se jih cepilo tudi sicer,« je dodal, »saj so Trbovlje strnjeno naselje in cepilni center v zdravstvenem domu vsem dobro dosegljiv.«

Edino upanje za normalno življenje

V soboto so ob 2263 PCR-testih potrdili 767 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 33,9 odstotka, kažejo podatki NIJZ. V Sloveniji je trenutno 18.431 aktivnih okužb. Umrlo je 13 bolnikov. Najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih je star 18 let, v enotah intenzivne terapije pa 28 let.

Optimistični cilj je 80-odstotna precepljenost celotne populacije.

Cilj ministra Poklukarja je sicer doseči 98-odstotno precepljenost starejših od 50 let in 80-odstotno precepljenost celotne populacije (zdaj je 56-odstotna). A zaveda se, da bo težko dosegljiv, kljub temu pa je vendar realen in edini, ki daje upanje, da bomo približno normalno živeli tudi v letu 2022.

Organizirani so tudi brezplačni prevozi do cepilnih centrov. FOTO: Blaž Samec

Kot je ocenil, se bo verjetno v prihodnosti še bolj vneto razvijala razprava o obveznem cepljenju in pogoju PC. S tem se mora soočiti ne le zdravstvena, temveč tudi ostale stroke, tako pravne kot sociološke. Gre namreč za temo, o kateri je potrebna široka razprava. »Zagotovo pa se bližamo trenutku, ko bo treba povedati, kakšen bo v prihodnje status necepljenih v naši družbi,« je povedal Poklukar.