Cepiva Pfizer zmanjkalo v manj kot eni uri

Zanimanje za cepljenje je v Celju preseglo vsa pričakovanja. FOTO: bralka

Zdravstveni dom Celje je ta teden organiziral cepljenje proti covidu-19 brez naročanja za vso odraslo populacijo. Danes, ko je bilo na vrsti cepljenje s cepivom Pfizer, je cepiva zmanjkalo v 45 minutah, po ocenah predstavnikov ZD Celje pa naj bi čakalo več kot 1200 ljudi.Po zadnjih informacijah so s cepivom Pfizer v Celju danes cepili okoli 350 ljudi, ki so se prišli cepit nenaročeno. Ko je cepiva zmanjkalo, so začeli čakajoče cepiti s cepivom Moderna, s katerim so sicer nameravali cepiti jutri.Strokovni direktor ZD Celjeje pravkar za Delo sporočil, da so že obvestili 850. čakajočega, da bo zadnji, ki bo danes cepljen. Dodal je, da vse kaže, da bodo že danes porabili vse cepivo, ki so ga nameravali porabiti jutri, saj je zanimanje preseglo vsa pričakovanja. Do večera bodo sporočili, ali bo jutri cepljenje z Moderno za nenaročene sploh organizirano.