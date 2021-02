Cepivo AstraZeneca gre jutri v zdravstvene domove

Naroceno Cepivo Covid Foto Gm Igd



Za mlajše od 64 let

Nacionalno sekvenciranje bo pokazalo, kakšne različice so pri nas.

Angleška ni zelo razširjena.

Zdaj poteka cepljenje starejših od 80 let.

V Sloveniji so bili do zdaj ugotovljeni štirje primeri okužbe z angleško varianto virusa sars-cov-2, je pokazalo sekvenciranje, ki so ga opravili v Nacionalnem laboratoriju za zdravila, okolje in hrano (NLZOH) na vzorcih, ki so jih slovaški presejalni testi prepoznali kot pozitivne. Podrobnejšo sliko o variantah pri nas bo dalo nacionalno sekvenciranje v prihodnjih tednih, so pa na NLZOH končali verifikacijo hitrih testov. Ni pa še natančnih odgovorov o tem, kdo bo prejel cepivo AstraZenece, katerega prva pošiljka je v Slovenijo prispela v soboto.S presejalnim testom, ki ga je država dobila kot donacijo s Slovaške, so med 23. in 27. januarjem preverili 877 vzorcev okuženih oseb in pri 16 med njimi dobili pozitiven rezultat. Sekvenciranje, ki so ga potem izvedli, ni potrdilo suma, da gre za angleško različico. Po dosedanjih podatkih ta torej ni zelo razširjena. Več odgovorov bo dalo nadaljnje sekvenciranje. »Testiranje s slovaškim testom nadaljujemo po enakih načelih, kot smo v preteklem tednu z nacionalnim načrtom predvideli tudi zajem vzorcev za sekvenciranje. Z obema metodama bomo analizirali vsak deseti PCR pozitivni vzorec,« je pojasnila Tjaša Žohar Čretnik, direktorica NLZOH, ki je včeraj predstavila tudi zaključek verifikacijskega poročila o hitrih testih (HAT). Po tem, ko so sredi januarja objavili vmesno poročilo, so namreč nadaljevali vzorčenje, saj v tednu, ko so izvajali testiranje, niso dosegli ciljnega števila 50 PCR pozitivnih asimptomatskih preiskovancev.Izsledki so zelo podobni, kot so bili že v delnem poročilu – test se je v vseh skupinah (simptomatskih in nesimptomatskih preiskovancev) izkazal za dovolj specifičnega, upoštevaje nacionalne smernice in smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Glede občutljivosti pa, po besedah Tjaše Žohar Čretnik, zahteve SZO izpolnjuje v celotni skupini simptomatskih preiskovancev, nacionalna priporočila pa tako med simptomatskimi kot asimptomatskimi preiskovanci, pri katerih je prisotnega veliko virusa. Na izračunano občutljivost vpliva struktura preiskovancev – HAT slabše odkrivajo okužene s srednje velikim in nizkim virusnim bremenom, učinkoviti pa so pri ljudeh z velikim virusnim bremenom, ne glede na to, ali kažejo bolezenske znake ali ne. Test se je izkazal za enakovrednega drugim hitrim testom na trgu, ki imajo mednarodno verifikacijo, zagotavlja Tjaša Žohar Čretnik.V zadnjih tednih veliko zmede in sitnosti povzročajo lažno pozitivni testi. »Lažno pozitivnim rezultatom se ne moremo izogniti. Pri 99-odstotni specifičnosti bomo med tisoč negativnimi dobili deset lažno pozitivnih. Problem je pojavljanje lažno pozitivnih rezultatov v gručah. Tu je treba pomisliti še na druge dejavnike, ki ne izhajajo samo iz obvezne statistike, in so povezani s pogoji hranjenja, načinom izvedbe in drugimi tehničnimi dejavniki, v poštev lahko pride tudi slabša stabilnost reagentov,« je dejala direktorica NLOZH. Pri takih gručah je smiselno potrjevanje s testom PCR.V soboto je v Slovenijo prišla prva pošiljka 9600 odmerkov cepiva družbe AstraZeneca. Predvidoma danes ga bodo, kot so nam sporočili z NIJZ, posredovali večjim zdravstvenim domovom in ljubljanskemu kliničnemu centru. Znano je, da posvetovalna skupina za cepljenje priporoča cepivo tega britansko-švedskega proizvajalca za uporabo pri ljudeh, starih od 18 do 64 let, in tudi za cepljenje nepokretnih na domu, ne glede na starost, saj je stabilnejše in bolj primerno za transport kot cepiva mRNA. Prednostno cepljenje z njim predlagajo zdravstvenim delavcem, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, varovancem in zaposlenim v socialnovarstvenih zavodih in podobnih ustanovah ter tudi zaposlenim in učencem šol za osebe s posebnimi potrebami.S 17.500 odmerki cepiva proizvajalcev Pfizer-Biontech, ki so prispeli včeraj, pa bodo nadaljevali cepljenje starejših od 80 let, namenjena pa bodo tudi drugemu odmerku. Po prvotnem načrtu bi morali 25. januarja že začeti cepiti starejše od 70 let.