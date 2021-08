Cepljeni ali ne, šole morajo biti odprte

O odprtju ni dileme

In drugi ukrepi?

Predstavniki ravnateljskih združenj vrtcev, osnovnih in srednjih šol, Sviza in ministrstva za izobraževanje se bodo danes sestali s predstavniki ministrstva za zdravje glede ukrepov v novem šolskem letu. Ravnatelji so si edini, da se vrtci in šole ne smejo več zapirati, v Svizu pa se sprašujejo, zakaj še eno poletje mineva brez ureditve sodobnih prezračevalnih sistemov v šolah.Poročali smo že, da so se prvi šolarji v Nemčiji že vrnili v šolske klopi in bodo 14 dni v maskah, kot so bili tudi lani jeseni. Tudi nekatere druge države so že naredile načrte za novo šolsko leto. V Avstriji se bodo po poročanju STA učenci prvih 14 dni najmanj trikrat testirali in povsod, razen v razredih, nosili maske. Pozneje bodo tveganje ocenjevali z analizo odpadnih voda. Če bo tveganje večje, bodo odredili redna testiranja in obvezno uporabo mask. Poleg tega bodo poskušali povečati kvoto cepljenih med šolarji tudi z obiski posebnih cepilnih avtobusov na šolah. Če bodo pozneje obvezna redna testiranja, ta ne bodo veljala za cepljene šolarje.O novem šolskem letu v Sloveniji se bodo danes pogovarjali predstavniki šolstva in zdravstva. Na dnevnem redu so tako napovedi za jesen, testiranje zaposlenih, samotestiranje učencev in dijakov ter tudi protokol PCT. Da bi pravila PCT veljala tudi v vzgoji in izobraževanju, je že na začetku julija vodja posvetovalne skupine dr.odgovorila, da se o teh vprašanjih aktivno pogovarjajo.Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenijeje pred sestankom dejala, da v novem šolskem letu ne sme biti nobene dileme o odprtju vrtcev: »Vrtci se ne smejo več zapirati! Treba se je spet spraviti v življenje. Otrok ne smemo več odrivati na stran. Naj se prilagodijo druge panoge.« Enako o šolah pravijo ravnatelji. Sestanek so pričakovali že prej, se pa sprašujejo, ali je srečanje sploh še smiselno, saj jih do zdaj niso upoštevali.Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevpravi, da ravnatelji ne pričakujejo veliko: »Želimo le jasna in pravočasna navodila, kako in kaj je treba v šolah početi, ter podporo ministrstva in inšpektorata. Tega do zdaj ni bilo. Na koncu pa se še izkaže, da je bila večina ukrepov nezakonitih, celo protiustavnih. Mi pa smo bili prepuščeni na milost in nemilost staršev, ki so vešči prava. Ukrepi, ki jih sprejme vlada, naj bodo pravno pretehtani, da ni nobenega odprtega terena za pritožbe staršev.« Temu se pridružuje predsednica društva srednješolskih ravnateljevter dodaja: »Šole morajo biti odprte, ker ne moremo že tretje leto delati na tak način.«Z ministrstva za izobraževanje so odgovorili, da se o aktivnostih in pogojih v novem šolskem letu še dogovarjajo: »Za zdaj lahko predvidevamo, da bo za osnovnošolce predvideno samotestiranje, kot je že potekalo konec šolskega leta, torej za zadnjo triado.« Pogoj PCT v javnem pozivu predlagajo v rektorski konferenci, sindikatih s člani iz visokega šolstva in Študentski organizaciji Slovenije. S tem želijo lažje izvajanje in načrtovanje študijskega procesa ter celotno študijsko leto v prostorih fakultet. Pozivajo tudi k urejanju ustreznega prezračevanja.Da je treba v šolah urediti sodobno prezračevanje, so v Svizu opozarjali že med lanskimi šolskimi počitnicami, opozarja glavni tajnik: »Imamo že drugo poletje, ki gre v prazno! To je preprosto neodgovorno. Predvsem zato, ker vsi podatki in vse analize kažejo, da je to eno najboljših orodij za preprečevanje okužb. Najresnejša napaka je, da prezračevanje še vedno ni urejeno, posebno če upoštevamo predpostavko, da ustrezne precepljenosti ne bo. To je ugotovila tudi nemška vlada, ki je v prečiščevalce in sterilizatorje zraka v šolah vložila dvesto milijonov evrov!« Dodal je, da bodo v Svizu vztrajali pri prostovoljnem cepljenju, in če bo testiranje obvezno, bo moralo biti tudi plačano.