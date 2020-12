Cepljenje spremlja slovenska previdnost

V nadaljevanju preberite:

Infektologa Janeza Tomažiča je presenetil podatek o majhnem zanimanju za cepljenje med zaposlenimi v domovih starejših občanov (DSO). To težko komentira, meni pa, da je bilo vložene veliko energije v strokovno utemeljevanje in prepričevanje ljudi o varnosti cepljenja. »Ne nazadnje smo včeraj zdravstveni delavci pred kamerami demonstrirali uporabo cepiva in, upam, tudi s tem prispevali k večjemu zaupanju.« Kaže pa, da bomo morali nadaljevati ozaveščanje vsega prebivalstva.

Po njegovem se bodo cepljenju postopno pridružili tudi tisti, ki so zdaj do njega zadržani, še zlasti ko bodo spoznali, da imajo cepljeni še vedno eno glavo, dve roki in nogi.