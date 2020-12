Cerkve in druge verske ustanove odpirajo vrata

Medtem ko šole in številne gospodarske dejavnosti ostajajo zaprte, vrata znova odpirajo cerkve. Vlada je namreč sprejela odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.»Z odlokom se ureja začasna omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode na primerljiv način, kot so začasno omejene dejavnosti trgovin oziroma knjižnic, to je ob upoštevanju zdravstvenih oziroma varnostnih omejitev,« so sporočili z ministrstva za kulturo. Odlok začne veljati v soboto.Verske skupnosti morajo po odloku zagotoviti minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezno ventilacijo verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, obvezno nošenje zaščitnih mask ter razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, so poudarili.Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Osebe morajo ohranjati razdaljo 1,5 metra, razen če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.