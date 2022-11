Četrtine vprašanih za zdaj ni prepričala ne Golobova ne Janševa stran

V nadaljevanju preberite:

Tri tedne pred referendumskim glasovanjem o spremembah zakona o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTV Slovenija, ki bo 27. novembra, se prepričevanje volivk in volivcev šele dobro začenja. To kaže tudi rezultat javnomnenjske raziskave Dela, ki jo je opravil inštitut Mediana. Skoraj vsak peti vprašani (17,3 odstotka) se še ni opredelil do sprememb zakona o RTV Slovenija, še več pa je neopredeljenih do sprememb zakona o vladi (25,8 odstotka) in dolgotrajni oskrbi (27,5 odstotka).

A v referendumsko kampanjo podporniki omenjenih zakonov s koalicijo Roberta Goloba na čelu vendarle odhajajo z rahlo prednostjo pred pobudniki referenduma v SDS.