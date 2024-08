Čez noč so jim odvzeli elektronski naslov

V nadaljevanju preberite:

Mnoge zdravnike, ki sodelujejo v učnem procesu medicinske fakultete Ljubljana, a tam niso zaposleni, je v začetku avgusta neprijetno presenetilo: čez noč so ostali brez elektronskega naslova z domeno medicinske fakultete mf.uni-lj.si. Delo s študenti jim je bilo tako onemogočeno, prav tako pa motena tudi marsikatera druga strokovna dejavnost, za katero so uporabljali ta naslov. Naslov so čez dva dni vrnili, a napovedali prečiščenje seznamov naslovnikov do konca septembra. Zakaj?