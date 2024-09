Civilna samoobramba

V nadaljevanju preberite:

Sredi poletja je vlada 28. september razglasila za dan civilne obrambe. V civilno obrambo spadajo nevojaške oblike obrambe, ki jih izvajajo državljani, samoupravne lokalne skupnosti, državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacij. Brez civilne obrambe bi vojaška obramba težko delovala.

Kje se navsezadnje začnejo univerzalne človekove pravice? Na malih krajih blizu doma – tako blizu in tako majhnih, da jih ni mogoče videti na nobenem zemljevidu sveta. Pa vendar so svet posameznika; soseska, v kateri živi, šola ali fakulteta, ki jo obiskuje, tovarna, kmetija ali pisarna, kjer dela.

Eleanor Roosevelt

Človekova želja po varnosti in obvarovanju je druga na lestvici potreb, ki jo je leta 1943 izdelal psiholog Abraham Maslow in zajema zdravje, zaposlitev, lastnino, družino in družbeno vključenost. Težko bi zanikali dokaj logičen sklep, da je Eleanor Roosevelt lestvico poznala in da je vplivala nanjo. Saj vemo: zaradi te gospe so nastale univerzalne človekove pravice. Mnogi so splošno deklaracijo o človekovih pravicah podpisali in mnogi se danes požvižgajo nanjo. Nove Eleanor ni na obzorju.