Civilna uporaba atoma za energetsko lačni in žejni svet

Tehnološko vse razvitejši svet je lačen in žejen energije, obnovljivi viri, kot sta sončna in vetrna, pa niti približno niso dovolj ali pa se jim zaradi posegov v okolje upira prebivalstvo.

Na newyorški konferenci Potrojitev jedrskih zmogljivosti, ki je ob robu newyorškega podnebnega tedna in generalne skupščine OZN potekala v Rockefellerjevem centru, je vrsta največjih svetovnih bank naznanila povečanje finančne podpore zanje. Poleg svetovalca Bele hiše za čiste vire energije Johna Podesta je na njej sodeloval tudi slovenski predsednik vlade Robert Golob.

Največje svetovne banke, kot so Barclays, Bank of America, Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs, Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Credit Agricole CIB, Société Générale in druge, bodo podprle razvoj civilne uporabe atoma, ki jo je svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za čiste vire energije in podnebne spremembe John Podesta označil za »našo kolektivno misijo«: »Jedrska energija je čista energija, in če hočemo ohraniti planet, na katerem je mogoče živeti, zgraditi preskrbovalne verige za čisto energijo ter po vsem svetu povečati blaginjo, mora svoje narediti tudi jedrska energija.«