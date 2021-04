Čoklova in poslanci si v političnem sporu grozijo prek odvetnikov

Spomnimo, začasna zastopnica Desusa Brigita Čokl je prejšnji teden v pismu članstvu zapisala, da poslanci Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič zaradi lastnih računic podpirajo legitimnost ravnanja predsednika vlade Janeza Janše in glasujejo proti stališčem stranke. Nato pa je omenjeno pismo za naš časnik dopolnila z besedami, da se absolutno ne strinja s takšnim odnosom poslancev do stranke, saj stranki neizmerno škodijo, sočasno pa je samosvoji četverici napovedala politiko palice.



Trojica poslancev se na ostre komentarje Čoklove ni odzvala, saj so dejali, da si po za stranko zelo škodljivi sagi z bivšo predsednico stranke Aleksandro Pivec ne želijo še enega obračuna na odprti sceni. Namesto tega so se za pomoč zatekli k odvetniku Franciju Matozu, ki je tesno povezan s predsednikom vlade Janezom Janšo. Prek Matoza trije poslanci zahtevajo, da Čoklova svoje kritične politične izjave prekliče, sicer ji napovedujejo, da bodo primorani sprožiti sodne postopke. Čoklova je včeraj od Matoza prejela opomin pred tožbo, ker naj bi s svojimi izjavami posegla v osebnostne pravice navedenih poslancev.



Ker je spor med poslanci in Čoklovo v zadnjem tednu eskaliral do vrelišča, se je tudi Čoklova obrnila na pravno pomoč, konkretno na znano odvetnico Natašo Pirc Musar. »Tovrstni napad poslancev na svobodo političnega izražanja začasne zastopnice stranke predstavlja eklatanten primer ustrahovanja in poskusov utišanja politično drugače mislečih, ki se ne strinjajo z delovanjem trenutne oblasti, ki jo podpirajo tudi Desusovi poslanci,« Čoklova in Pirc Musarjeva sporočata Jurši, Simonoviču in Hršaku.



»Izjave začasne zastopnice stranke ne predstavljajo ničesar drugega kot zgolj pravno dopustno kritiko političnega delovanja omenjenih poslancev, ki temelji na objektivnih dejstvih in ni žaljiva,« ob pravni asistenci svoje odvetnice še sporoča Čoklova, ki napoveduje, da svojih domnevno spornih izjav ne bo preklicala, saj je z njimi uresničevala svojo svobodo političnega izražanja o temi, ki je brez dvoma v javnem interesu.

